Tempor’air

Kévin Briot und Aurélien Salzard bilden ein französisches Hip-Hop-Duo und laden dazu ein, die Kaiserstraße zur „Fête de la Musique“ am Di, 21.6. mit einer Tanzparade aufzumischen.

Alle Tanzbegeisterten, ob Schülerin oder Rentner, Profi oder Laie können mitmachen. In zwei kostenlosen Workshops wird die Paradenshow mit Elementen aus Breakdance, Hip-Hop, Freestyle und anderen Tanzarten entwickelt.

Anmeldung bis Mo, 13.6. an team@kulturzentrum-tempel.de. Die Workshops finden am So, 19.6. (10-18 Uhr) und Mo, 20.6. (17.30-20.30 Uhr) im Kulturzentrum Tempel statt, die Parade steigt am Di, 21.6. (18- 20 Uhr) vom Kronen- bis zum Europaplatz. -fd