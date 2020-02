The Hunter

Stephan Becker ist der neue Hunter!

Zum Jahresstart hat er den 2015 von Sarah Bürklin und Astrid Ochsenreither eröffneten Südstadt-Shop für „Select Vintage Goods“ übernommen und jagt in gewohnter Manier die schönsten Möbelstücke und Wohnaccessoires der 50er bis 70er Jahre, wobei die 80er und 90er von nun an in Form von kultigen Vintage-Klamotten sowie Band- und Sport-Shirts ebenso vertreten sind.

Die neue Schallplattenecke mit allerlei Schätzen der vergangenen Jahrzehnte und das im Hinterhof angesiedelte Büro von New Noise und Them Bones samt VVK-Stelle und Instore-Sessions macht den Laden auch noch zum neuen Hotspot für Vinyllover und Konzertgänger. -pat