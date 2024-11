„One Day In Paradise“ lautet das 2024er Motto bei Deutschlands einzigartiger Musik-Dinner-Show von Spitzenkoch Martin Scharff im Heidelberger Schloss.

Erneut vereint sie Livemusik, Comedy und Kulinarik: Die sechsköpfige Tributeband True Collins bringt dessen Welthits auf die Bühne. Für herzhafte Lacher zwischendurch sorgt als Conférencier Bauchredner, Sänger und Parodist Kay Scheffel, in der Region und darüber hinaus insbesondere als Heinz-Erhard-Reinkarnation bekannt und vom „Goldenen Künstler-Magazin“ zum „Künstler des Jahres 2024“ gekürt.

Als Genussgarant gilt auch das Wintermenü aus der Schlossweinstube, das der 30 Jahre mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Spitzenkoch Scheffel in vier Gängen edel-aromenreich und mit saisonalen Zutaten kreiert hat und selbst zubereiten wird.

Los geht’s am Do 21.11. (wie Fr, 22.11. ausverkauft); wer fix ist, kann sich noch für den dritten Premierenabend (Sa, 23.11.) Tickets sichern – inkl. VIP-Empfang mit Fingerfood und einer hochwertigen Goodie-Bag. Bis zum 25.1. stehen 21 „The Music of Phil Collins meets Kay Scheffel“-Termine an. Erstmals gibt’s Tickets ab 99 Euro, die Show und Menü beinhalten; Getränke werden separat berechnet. Neu als Partner dabei: das Hotel Hilton, in dem Showgäste 30 Prozent günstiger zum Tagespreis übernachten können. -pat



Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost zwei Tickets für die Show am Fr, 27.12. Sie beinhalten den Eintritt ins Heidelberger Schloss, die Show, das Vier-Gang-Menü sowie alle begleitenden Weine, Longdrinks und andere Getränke im Gesamtwert von 340 Euro. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unter Angabe von Vor- und Zunamen, E-Mail-Adresse sowie Info, ob klassisches Menü oder vegetarisch unterm Stichwort „The Music of Phil Collins meets Kay Scheffel“ bis So, 15.12.