Tierisch gut 2024

Bei dieser Messe dreht sich alles um die beiden liebsten Haustiere der Deutschen – dieses Jahr bereits im September.

Der Landesverband Ba-Wü für Hundewesen (VDH) organisiert als Kooperationspartner die 82. und 83. „Internationale (IRAS) Rassehunde-Ausstellung Karlsruhe“ (Halle 2+3), bei der rund 5.000 Hunde aus 250 Rassen zu bestaunen sind, und bringt darüber hinaus seine Expertise in verantwortungsbewusster Haltung und Zucht ein. So bietet die „Tierisch gut“ eine Vielzahl an Rassehunde-Infoständen, die neben der Aufklärung über Eigenschaften und Anforderungen auch Informationen zu Ausbildung und Erziehung bereithalten.

Das „Dog Dancing Turnier“ (Aktionshalle) mit Teilnehmern aus dem In- und Ausland beinhaltet u.a. die Qualifikation zum „International Freestyle“ an der „Crufts“ in Birmingham, die als größte Hundeausstellung der Welt gilt und bei der nur ein Starter sein Land vertreten darf. Weiteres Highlight des Turniers: die Qualifikationen zur „European Open Championship“ 2025 in den Kategorien „Heelwork To Music“ und „Freestyle“. Bei der „Edelkatzenausstellung“ des 1. Deutschen Edelkatzenzüchter-Verbands (DEKZV) kann man mehr als 200 Katzen pro Tag entdecken oder bei den Rassekatzenpräsentationen im „Forum Katze“ mehr über das Wesen der Tiere sowie den Pflege- und Zeitaufwand erfahren.

Beim Parcourstraining mit den Samtpfoten Klara und Oskar teilt Expertin Anke Giesemann Tipps und Tricks zur sinnvollen Beschäftigung von Katzen. Mehr Wissenswertes bieten zudem verschiedene Fachvorträge: Dabei geht es u.a. um „Art- und typgerechtes Spiel“ oder „Kratzen – so viel mehr als Krallenpflege“. Dazu können sich die Besucher auf das Angebot von rund 200 Ausstellern freuen: Präsentiert werden neben Zubehör, Accessoires, Spielzeug, Futter-, Heil- und Pflegemitteln auch Dienstleistungen rund um Hund und Katze. -pat