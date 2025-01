Tollhaus: Neues KVV-Kombiticket & weiteres Solardach

Mit zwei Nachhaltigkeitsmaßnahmen hat das Tollhaus zum Jahresende einen großen Schritt auf dem Weg zum klimafreundlichen Kulturzentrum gemacht.

Jedes Ticket gilt am Veranstaltungstag als Fahrkarte im KVV-Gebiet. Betrachtet man die CO2-Bilanz des Veranstaltungsbetriebs (allein das Tollhaus zählt jährlich über 130.000 Besucher) schlagen An- und Abreise in der Klimabilanz mit rund 80 Prozent besonders zu Buche. Refinanziert wird das Kombiticket durch eine Mobilitätspauschale von 50 Cent pro Ticket, die durch die Investition in zusätzliche Stellplätze und ggf. Ladestationen auch den Fahrradfahrenden zugutekommen soll.

Außerdem wurden auf den Dachflächen des Altbaus der denkmalgeschützten ehemaligen Viehhalle PV-Module für eine weitere Solaranlage aufgebracht, die die bisherigen 50 kW auf dem Neubau des großen Saals um 100 kW Peak erweitert. So will das Tollhaus künftig mehr Strom erwirtschaften, als es verbraucht. -pat