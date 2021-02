Tollhaus TV #09

„Corona vs. Kabarett“ lautet das Thema der neunten „Tollhaus TV“-Ausgabe auf Youtube.

Zu Gast: der fränkische Kabarettist Matthias Egersdörfer und das Musikkabarettduo Suchtpotenzial, Trägerinnen des „Deutschen Kleinkunstpreises“ 2020. Julia Gámez Martin und Ariane Müller, die mit ihrem Programm „Sexuelle Belustigung“ im März in Karlsruhe hätten gastieren sollen, haben für das Kulturzentrum ein Kurzkonzert aufgenommen, das Lust auf den geplanten Nachholtermin am 17.7. macht. Im Gespräch mit Müller und Egersdörfer geht es um die Stimmungslage der Kabarettisten, die ohne Publikum als Gegenüber kaum handlungsfähig sind.

In der vorangegangenen Ausgabe #8 berichtete „Tollhaus TV“ von den aktuellen Umbauaktivitäten im Karlsruher Kulturzentrum, die für beste Luft und ein nachhaltigeres Energiemanagement sorgen sollen. Zudem ist Musikkabarettistin Annette Postel zu Gast, die mit ihrer Opern-Comedy nicht nur Glanz und Glitzer auf den Bildschirm bringt, sondern sich auch als launige Geschichtenerzählerin erweist.

Die zehnte Folge gibt es am So, 7.3. ab 11 Uhr. Diese ist als digitales Frauenfrühstück unter dem Titel „Was fällt Euch ein?!“ eine Sonderausgabe zum „Internationalen Frauentag“. Zu Gast ist u.a. Kabarettistin Anny Hartmann. Ab 13.3. folgt dann eine Ausgabe zum Thema „Tanz in Zeiten von Corona“ und für den 20.3. ist ein Konzert mit der Global-Dancehall-Band Äl Jawala geplant, bei dem man live per Zoom dabei sein kann. -ps/pat