Tollhaus TV #10

Unter dem Motto „Was fällt Euch ein?!“ steht zum „Internationalen Frauentag“ am 8.3. diese Sonderausgabe von „Tollhaus TV“ in Form eines digitalen Frühstücks.

Dabei sind am am So, 7.3. um 11 Uhr Kabarettistin Anny Hartmann sowie Lokalmatadorin Antje Schumacher. Ebenfalls über www.tollhaus.de gibt es zum Wochenende eine neue Ausgabe des Tollhaus-Podcast, in dem es unter anderem im Gespräch mit dem Schlagzeuger Tommy Baldu und dem Songwriter Luis Ake vor allem um die Berufsperspektiven jüngerer Musiker in Corona-Zeiten geht.

Im Radio laufen bereits am Sa, 6.3. um 23.03 Uhr „Grüße aus dem Tollhaus“ auf SWR2: In der Reihe „Spätvorstellung“ treten dabei mit Gunzi Heil, Suchtpotenzial, Spark und Sandie Wollasch sowie Jess Jochimsen KünstlerInnen mit Beiträgen aus zurückliegenden „Tollhaus TV“-Ausgaben auf.

Und am Sa, 20.3. gibt es um 20 Uhr auf „Tollhaus TV“ einen Konzertstream mit der Freiburger Balkan-Big-Beats-Band Äl Jawala, bei der das Publikum über eine Konferenzsoftware live dabei sein kann. Bei einer vorangegangenen Folge mit den Hip-Hoppern Zweierpasch hatten sich sowohl die Musiker als auch das live zugeschaltete Publikum über die virtuelle Möglichkeit der Interaktion überaus erfreut gezeigt. Anmelden kann man sich kostenlos per Mail an tv@tollhaus.de. -ps/pat