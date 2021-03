Tollhaus TV #11 & #12

Mit einem Doppelpaket meldet sich „Tollhaus TV“ an diesem Wochenende.

Inhaltliche Klammer der beiden Ausgaben ist das Thema Tanz, das vom Virus besonders ausgeknockt wurde. Am Fr, 19.3. geht um 15 Uhr die Ausgabe #11 online, die sich dem zeitgenössischen Tanz in Karlsruhe und seinen Protagonistinnen in der Corona-Zeit widmet. Künstlerische Beiträge stammen von Charlotte Bell, Sarah Kiesecker und Dominik Höß sowie dem Ensemble Weee von Erika Hoppe; zum Gespräch treffen sich Tanzpädagoginnen, Veranstalter und Akteurinnen der freien Tanzszene in Karlsruhe.

Tanzbare Musik mit Einflüssen aus dem näheren und ferneren Osten verspricht Ausgabe #12 am Sa, 20.3. um 20 Uhr: Eine magische Mixtur aus flirrenden Balkan Bläsern, Arab Beats, Gypsy Surf und Oriental Swing verquickt die Freiburger Band Äl Jawala zu einem packenden Liveerlebnis. Näher dabei als im Stream über www.tollhaus.de ist das Publikum via Zoom-Liveschaltung, zu der man sich kostenlos unter tv@tollhaus.de anmelden kann. Dunkelbunt zeige, wie Weltmusik heute klingen kann, so der „Bremer Weserkurier“ über den Wahlwiener Musiker, DJ und Bandleader Ulf Lindemann, der für „Tollhaus TV“ ein DJ-Set eingespielt hat, das unter dem Titel „Asian Future Beats“ den Abend ausklingen lässt.

Außerdem läuft am So, 21.3. um 23.20 Uhr auf SWR Fernsehen eine neue sechsteilige Staffel der „Pierre M. Krause Show“, die gerade erst im Tollhaus aufgenommen wurde. Gäste des SWR3-Latenight-Talkmasters sind am ersten Abend Tollhaus-Geschäftsführer Bernd Belschner und das Musikkabarett-Duo Suchtpotenzial. -ps/pat