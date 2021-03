„Tollhaus TV“-Extraausgabe zum Jahrestag des Lockdowns

Am Sa, 13.3. jährt sich der Beginn des ersten Corona-Lockdowns.

Zum Jahrestag, an dem es nichts zu feiern gibt, versammelt eine Sonderausgabe von „Tollhaus TV“ mehrere Dutzend Statements von KünstlerInnen, die in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich im Tollhaus aufgetreten wären. Darunter sind prominente Kabarettisten wie Sebastian Pufpaff, Alfons und Rolf Miller, Musiker wie der Trompeter Nils Wülker, der kubanische Pianist Roberto Fonseca, der Brite John Watts von Fischer Z oder der amerikanische Trompeter Frank London sowie komödiantische Musikkabarettistinnen und -kabarettisten wie das Duo Suchtpotenzial und Götz Alsmann oder Spaßmacher wie das Chaostheater Oropax und Eure Mütter.

Am Fr, 19.3. erscheint die elfte Folge von „Tollhaus TV“, die sich dem Thema „Tanz in Corona-Zeiten“ widmet. Am Sa, 20.3. gibt es um 20 Uhr einen Konzertstream mit der Freiburger Balkan-Big-Beats-Band Äl Jawala, bei der das Publikum über eine Konferenzsoftware live dabei sein kann. Anmelden kann man sich kostenlos unter tv@tollhaus.de. -ps/pat