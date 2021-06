Toujours Kultur! 2021

Coronanotgedrungen geht das diesmal dreimonatige Kulturring-Open-Air-Festival in seine zweite Saison.

Veranstaltet vom spartenübergreifenden Zusammenschluss der freien Karlsruher Kunst- und Kulturszene wird „Toujour Kultur!“ mit Smaf feat. Sandie Wollasch (Do, 17.6., 20 Uhr) eröffnet. Die Hausband der „Pierre M. Krause Show“ vermengt in ihrem Sound-Porridge aus Echosalven, Twäng-Gitarren, treibenden Beats und Subbass-Vollbädern alles, was nach Retro-Vintage und Groove tönt. Außerdem steuert der Tempel u.a. „Looping Loop“ (So, 27.6.) bei, ein von Sarah Herr choreografiertes Tanztheaterstück ab fünf Jahren.

Die Alte Hackerei lässt u.a. mit Down With The Gypsies (Do, 24.6.), Loaded (Sa, 10.7.), Reverend Beat-Man (Do, 12.8.) und Knochenfabrik (Sa, 14.8.) von sich hören. Weitere Highlights des zu Redaktionsschluss noch im Werden begriffenen Programms: die Substage-Local-Doubles Canyon Day und Jenny Never (Sa, 19.6.) sowie Lit Villains und Mess Up Your DNA (Sa, 24.7.), die „Jazz-Classix“-Dates „Tribute To Lee Morgan“ (Mo, 21.6.) und „Disney Songs im Jazz“ (Mo, 19.7.), der Kohi-Poetry-Slam (Mi, 30.6.+28.7.), die österreichischen Post-Punks Culk (Do, 1.7.), Diana Ezerex und Ultramaryn (Fr, 30.7.), Pöbel MC (Sa, 28.8.) und die P8-Lesung von Janina Hecht (Mo, 26.7.). -pat