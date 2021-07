Toujours Kultur: Juli 2021

Die dem Unendlichzeichen nachempfundene Schleife versinnbildlicht auf wunderbare Weise das Motto des 2020 coronanotgedrungen superkurzfristig aus dem Boden gestampften Kulturring-Open-Air-Festivals.

Der spartenübergreifende Zusammenschluss aus 17 Karlsruher Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft – bestehend aus Jazzclub, Jubez, Substage, Kinemathek, dem Dokumentarfilmfestival „Dokka“, dem „Déjà Vu“-Stummfilm-Festival, der Alten Hackerei (SAU e.V.), den Kulturräumen Kohi und Nun, Kulturhaus Mikado, Die Anstoß, dem Studentischen Kulturzentrum am KIT, den Kulturzentren P8, Tempel und Tollhaus sowie dem kulturpädagogischen Werkraum – bestreiten gemeinsam das vollgepackte Programm. Und nach sieben langen Monaten Lockdown klingt der Titel zur Zweitauflage noch verheißungsvoller: „Toujours Kultur“! Zumal der interdisziplinäre Veranstaltungsreigen mit Konzerten regionaler und überregionaler KünstlerInnen sämtlicher Genres, Stand-up-Comedy und (Stumm-)Film gegenüber dem Vorjahr noch deutlich zugelegt hat: Das Festival dauert einen Monat länger und hat mit dem Alten Stadion auf dem KIT-Campus Süd eine Spielstätte dazugewonnen: Die „Piazza del Cinema“ wird zum „Kino Campus Expanded“, wo ab Fr, 9.7. ein vielseitiges Programm aus Film, Theater, Konzert, DJs und Performance anläuft. Und auf dem Schlachthof gibt es mit der Fleischmarkthalle einen weiteren Fixpunkt, der im Rahmen von „Toujours Kunst“ Ausstellungen und Performances, zeitgenössischen Zirkus und Workshops beherbergt. Mit über 45 Konzerten bildet die genreumspannende Musik aber wieder den Festivalfokus. Im Folgenden stellen wir den Juli vor. -pat

Jubez @ Toujours Kultur

Seit Forró de KA (Do, 8.7., 20 Uhr) 2017 ihr erstes Album „Revolution“ veröffentlicht haben, sind sie fester Part der europäischen Szene. Die in Deutschland zusammengekommenen fünf Südamerikaner mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen vermengen traditionellen brasilianischen Forró mit Reggae, Jazz, Rock, Tango und manchem mehr. Dann treffen in Koop mit dem Jazzclub drei Stimmen auf drei Instrumentalisten: Um seiner Vocal-Jazz-Leidenschaft zu frönen, versammelt Oliver Gies, Kopf der A-cappella-Combo Maybebop“, eine Gruppe Musiker um sich, seinen Ex-Kollegen Nils Ole Peters und Hannovers Improvisations-Koryphäe Claudia Burghard als samtweiche Oberstimme von Vocality – Trio + Trio (Fr, 16.7., 19 Uhr). Das Nachmittags- und Abendprogramm gestaltet am So, 18.7. die Kölner Indie-Pop-Institution Locas In Love im Alleingang: In ihrer Kindermusik-Inkarnation Gorilla Club (15.30 Uhr) werden Stefanie Schrank, Björn Sonnenberg & Co. zu großen Geschwistern mit E-Gitarren, Synthesizern und Schlagzeug, wenn sie ihr neues zweites Album „OK Cool!“ vorspielen. Tickets für die ausgefallene Jubez-Show vom 22.3.20 sind gültig. Ab 20 Uhr wenden sich Locas In Love mit ihrem sperrig-umarmenden Sound dann ganz dem erwachsenen Publikum zu. Eine Grenzauslotung elektronischer Musik wird das Zusammentreffen von Luis Ake, dem Mastermind hinterm Karlsruher DJ- und Produzentenkollektiv 76666, auf dessen gefeiertem 2020er Debüt „Bitte lass mich frei“ sich Einflüsse aus New Wave, House und Schlager zu kontemporärem Pop mischen, und Titus Waldner, der mit Loop-Gerät, Elektronik, Gitarre, Bass und Stage-Piano aus (Electro-)Pop, R’n’B, Jazz und Psych-Funk sensible Stücke aufbaut (Fr, 23.7., 20 Uhr). Den Monatsabschluss gestalten Diana Ezerex (Urban Pop/Hip-Hop/Trap/Soul) und die Mannheimer Popakademie-Absolventin Ultramaryn (Deutschpop/Alternative, Fr, 30.7., 19 Uhr). -pat

Substage @ Toujours Kultur

Aus Vocals, Synthies, E-Gitarren-Sounds und Beat Machines spinnen Umme Block (Do, 22.7., 20 Uhr), das Projekt der Münchnerinnen Klara Rebers und Leoni Klinger, ihre sphärisch-dichten Klanglandschaften, mal melancholisch, mal volles Brett! Dann folgt das langerwartete Releasekonzi des Trios Lit Villains, das neben seinen drei Singles – dem verhinderten 2020er-Spätsommer-Rock-Hit „Same Shit Different Day“, „Six Feet Over The Moon“ und „Tower Height Low“ – auch Songs vom im Werden begriffenen Debüt vorstellt. Frontmann und Kunstakademie-Student Felix Leonard Wagner ist mit seinen Ölgemälden bekannter Statuten wie Michelangelos „David“, die er in popkulturelle Kontexte setzt, obendrein in der Fleischmarkthalle bei der Satellitenveranstaltung „Toujours Kunst“ präsent. On Stage gratulieren die Crossover-Kollegen von Mess Up Your DNA (Sa, 24.7., 20 Uhr). Tickets des ausgefallenen Substage-Konzerts vom 21.11.20 sind gültig. -pat

Alte Hackerei / SAU e.V. @ Toujours Kultur

„Pressure Drop Punk Rock“ labelt sich treffend das Mannheimer Trio Loaded (Sa, 10.7.,). Die Truppe um Exil-Ami Nick Rothstein (Gesang/Bass) und seine Frau Julia (Schlagzeug) serviert ein gutgelauntes Abgehset aus schweißtreibenden Ska-Grooves, Rock’n’Roll-Punch, Singalong-Refrains und clever-sozialkritischen Lyrics. Support: die Frankfurter „Oldschool Candypunks“ Rumble Deluxe. Genügend Möglichkeiten zum Mitshouten bietet sich auch bei den Zero Zeroes (Sa, 17.7.) und ihrem treibenden Garagen-Punk. Flankiert werden die Karlsruher von Neat Mentals aus Stuttgart, die eine eigenständige Mischung aus nölig-poppigem 77er Punk und melodischem 90er Skatepunk spielen. Und Deutschlands erfolgreichstes Rock’n’Roll-Quintett Boppin’ B absolviert seinen Gig mit Betty Sue And The Hot Dots, die in Sound und Stil die wilden 50er und Neo-Rockabilly vereinen. Beginn: je 19 Uhr. -pat

Jazzclub @ Toujours Kultur: Jazz-Classix – Disney Songs im Jazz

Bei Disney-Filmen, in denen der Jazz gefeiert wird, denkt man sofort an „Aristocats“ oder „Küss den Frosch“. 1957 brachte Jazz-Pianist Brubeck das Album „Dave Digs Disney“ heraus und weitere Größen wie Herbie Hancock, Bill Evans oder Oscar Peterson folgten ihm und machten Nummern wie „Alice In Wonderland“ und „Someday My Prince Will Come“ aus „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ zu Genreklassikern. Die Karlsruher Jazz-Sängerin Jana Schrietter interpretiert mit ihrem Quartett einen „Jazz-Classix“-Abend lang diese und andere Disney-Songs von 1937 bis heute, gespickt mit Anekdoten und Hintergrundinfos. -pat

Mo, 19.7., 20 Uhr

Kohi @ Toujours Kultur

Der kantige Post-Punk der Wiener Culk (Do, 1.7.) sorgt für einen anhaltenden sanften Schauder. Das liegt vor allem an der betörenden Stimme von Sophie Löw und den gewichtigen Themen wie Macht, Widerstand, dem Unverhältnis zwischen den Geschlechtern und anderen politischen Bekenntnissen, aber auch Liebe, die sie in den Texten des Debüts „Zerstreuen über uns“ poetisch verhandelt. Ein unverhofftes Wiedersehen gibt’s mit Urlaub in Polen (Do, 15.7.), die 2011/12 ihr letztes, allerletztes und allerallerletztes Abschiedskonzert im Kohi und beim „Fest“ gaben. Nach der Reunion hat die Zwei-Mann-Postrock-Space-Kraut-Combo um Schlagzeuger Jan Philipp Janzen und Sänger, Gitarrist und Soundfrickler Georg Brenner das neue Album „All“ eingespielt und liefert erwartungsgemäß Elektrokraut mit hypnotischen Beats und ordentlich Rumms. Beginn: je 20 Uhr -pat

P8 @ Toujours Kultur: Janina Hecht

Von schönen und schlimmen Tagen, von Ausbruch, Befreiung und vom Versuch, sich im Erinnern dem eigenen Leben zu stellen, erzählt die 1983 bei Stuttgart geborene Stipendiatin des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Ba-Wü. „In diesen Sommern“ heißt das Debüt von Janina Hecht, deren Protagonistin Teresa sich behutsam an ihre Kindheit und Jugend herantastet und so die bewegende Geschichte einer Familie auf der unentwegt gefährdeten Suche nach dem stillen Glück in Gang setzt. Die Münchner Schriftstellerin Sandra Hoffmann moderiert die in Koop mit der Stephanus-Buchhandlung und der Literarischen Gesellschaft veranstaltete P8-Lesung. -pat

Mo, 26.7., 19 Uhr

Werkraum @ Toujours Kultur: Bla Bla Babel

Der professionelle französische Erzähler Julien Tauber und Illustrator Vincent Godeau gehen in diesem neuen Stück der Frage nach, warum die Menschheit nicht eine einzige Sprache spricht. Tauber kleidet die weit verbreiteten mythologischen Antworten darauf in Gesten, Worte und Töne; ein eigens geschaffenes Bühnenbild bezieht das junge Publikum ein. Heraus kommt ein mehrsprachiges poetisches Mitmachtheater für Kinder ab acht Jahren, zu dessen Verständnis es jedoch keinerlei Sprachkenntnisse braucht. -pat

So, 18.7., 11 Uhr