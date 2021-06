Tour d’amour 2021

Das Substage ist Station dieses besonderen Soliprojekts der Veranstaltungsbranche.

Viele Nightliner, Vans und Reisebusse stehen seit dem Beginn der Corona-Pandemie auf den Höfen, während spätestens nach den Bränden in Moria und Lipa auch einer breiten Öffentlichkeit bewusst sein müsste, unter welchen unwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen Notleidende an den europäischen Außengrenzen ausharren.

Und so führt die zweite „Tour d’amour“ wieder bundesweit durch die Clubs, um in enger Abstimmung mit den Bedarfslisten der NGOs vor Ort Spenden zu sammeln und dem Hamburger Hilfskonvoi zu übergeben, der sicherstellt, dass sie dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Als deutliches Signal an die deutsche Politik beteiligen sich um die 100 Künstler unterschiedlichster Genres als „Artists 4 Humanrights“ an der Aktion, machen auf die unmenschliche Situation in den Lagern der EU und auf dem Mittelmeer aufmerksam und treten für die Einhaltung der Menschenrechte ein.

Beim Zwischenstopp in Karlsruhe sammelt das Substage mit der Alten Hackerei in und vor der Halle. Sachspendenwillige sollten vorher unbedingt die Bedarfsliste auf substage.de checken! -ps/pat