Tropical Schwarzwald Silvester 2019

Die Siebentäler Therme nutzt ihre 500-Quadratmeter-Badelandschaft und 700-Quadratmeter-Wellness-Welt für eine coole Silvesterparty.

Livemusik und Lichtshow im Thermalbad, DJs, brasilianische Tanz- und Percussionshows, prickelnde und verführerische Unterhaltung, Peelings all inklusive, Wellness und Massagen – in diesem Schwarzwald-Silvester“ im schönen Ambiente der Siebentäler Therme in der winterlich-romantischen Landschaft von Bad Herrenalb ist tatsächlich „Tropical“ drin! Vom Beckenrand aus spielen live und als DJs Relax Music abwechslungsreichen Party-Sound.

Viva Brasil Dance steuern mit Tänzerinnen vom Zuckerhut neben Tanzshows auch Capoeira-Akrobaten sowie Percussion-Formationen bei. Zu einer brasilianischen Tanzshow gehören natürlich auch gute Cocktails und ein professionelles Event-Barcatering, für die kreative Küche sorgt als Caterer die Villa Lina. Das Team der Wellness-Welt bietet verschiedene Peelings kostenlos in den Dampfbädern, für Massagen ist eine Res. empfohlen. -rw