Turmberg Trophy 2021

Weil das legendäre „Turmbergrennen“ im Herbst nun doch nicht stattfinden kann und die „Turmberg Trophy“ im Mai mit fast 400 Starts so erfolgreich war, gibt es eine zweite Ausgabe in diesem Jahr und damit die dritte insgesamt.

Die „Turmberg Trophy“, organisiert durch „Die Soffi“-Radsportabteilung der Karlsruher Lemminge, ist eine Ein-Tages-Sonderwertung am Turmberg. Unter Einsatz des Turmbergomats wird ein Einzelzeitfahren/-laufen veranstaltet, das allen Hygieneanforderungen standhält – je nach aktuellen Anforderungen mit oder ohne Publikum.

RadfahrerInnen und Läufer aller Altersklassen sind eingeladen, mitzumachen. Die Teilnahme ist gratis und von 0 bis 23 Uhr möglich. Die Hausstrecke beginnt wie immer beim Friedhof Durlach in der Neßlerstraße. Zwar sind es nur ca. 1,8 Kilometer bis zum Ziel kurz vor der Turmbergterrasse, aber die haben es mit 120 Höhenmetern ganz schön in sich! Neu: Die Zielgerade vor dem oberen Automaten ist für Kfz gesperrt.

Gestempelt wird am Turmbergomat unten und oben. Die Karte wird oben beim Zeitnahmezelt abgegeben und kurze Zeit später ist das eigene Ergebnis online. Eine „Trophy“-Sonderwertung gibt es für alle am Start ausgefüllten und im Ziel abgegeben oder nach 18 Uhr im oberen Automaten eingeworfenen Stempelkarten an diesem Tag. Jeder Teilnehmer bekommt auf dem Turmberg in der Zeit von 8 bis 18 Uhr eine kleine Überraschung solange der Vorrat reicht; alle Altersklassensieger erhalten einen Pokal oder Sachpreis.

Die Preisübergabe erfolgt am Do, 30.9. von 16 bis 19 Uhr im Roten Punkt (Amalienstr. 25). Die Lemminge als Betreiber des Turmbergomats verlangen zwar kein Startgeld, freuen sich aber über eine Spende. -ps/pat