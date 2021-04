Turmberg Trophy 2021

Als Ersatz für das „Turmbergrennen“ ging vergangenes Jahr die erste „Turmberg Trophy“ an den Start.

Über 180 RadlerInnen und Läufer haben 2020 teilgenommen. Unter Einsatz des Turmbergomats wird am Muttertag wieder ein Einzelzeitfahren/-laufen veranstaltet, das allen Hygieneanforderungen standhält, je nach aktuellen Anforderungen mit oder ohne Publikum. Bei der „Turmberg Trophy“ sind alle Radfahrer und Läufer zum Mitmachen eingeladen – explizit auch Anfänger und Neugierige aller Altersklassen. Die Teilnahme ist fast ganztägig von 0 bis 23 Uhr möglich.

Vom Start beim Friedhof Durlach in der Neßlerstraße bis zum Ziel vor der Turmbergterrasse müssen ca. 1,8 Kilometer und 120 Höhenmeter bewältigt werden. Die erzielte Zeit wird über die Differenz von zwei Zeitstempeln bei den Automaten am Start und im Ziel ermittelt. Eine „Trophy“-Sonderwertung gibt es für alle am Start ausgefüllten und im Ziel eingeworfenen Stempelkarten an diesem Tag. Jeder Teilnehmer erhält eine kleine Überraschung solange der Vorrat reicht. Alle Altersklassensieger erhalten einen Pokal oder Sachpreis (Wertungsklassen: turmbergomat.de).

Die Ausgabe der Preise erfolgt eine Woche später im Roten Punkt (Amalienstr. 25) zu den Öffnungszeiten. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nicht umsonst: Der Verein Karlsruher Lemminge als Betreiber des Turmbergomats freut sich über eine Spende vor Ort oder beim Roten Punkt. -pat