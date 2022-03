Ukraine-„Benefiz-Kulturtag“

Gemeinsam mit dem Kulturring veranstaltet das Tollhaus einen großen und vielfältigen „Benefiz-Kulturtag“, mit dem in beiden Sälen und weiteren Spielorten vornehmlich Karlsruher KünstlerInnen ein Zeichen gegen den Angriffskrieg in der Ukraine setzen und ihre Verbundenheit mit den Menschen im Kriegsgebiet und auf der Flucht demonstrieren.

Sämtliche Einnahmen aus dem Ticketverkauf und weitere Erlöse gehen an ausgewählte Organisationen wie die lokale Ukraine Hilfe oder Artists in Risk, die Betroffenen des Kriegs strategisch sinnvoll helfen. Mit dem Geld sollen sowohl Geflüchtete als auch weiterhin in der Ukraine lebende Menschen unterstützt werden.

Über den Tag verteilt präsentieren das Tollhaus und der Kulturring im Innen- und Außenbereich ein breites Spektrum an kulturellen Beiträgen, Mitmachaktionen für die ganze Familie und vielen kleinen Überraschungen. Die Künstler verzichten auf ihre Gage und unterstützen so den „Benefiz-Kulturtag“. Von vielfältigen Musik-Acts über Tanz bis hin zur Artistik zeigt sich die Karlsruher Kulturszene mit rund 40 Künstlern und Formationen von ihrer solidarischen Seite.

Dabei sind u.a. Annette Postel, Antje Schumacher, Bändi, Cool Breeze, Epi, Forro de KA, Georg Schweitzer, Gunzi Heil, Helmholtz Big Band , Jos Rinck, Julius Oppermann, Jürgen Zöller, Intakt Musikschule, Kiesecker & Hoess, Jugendzirkus Maccaroni, Miri In The Green, No Sugar No Cream, Ole Hoffmann, Pavel Khlopovskiy, Peter Lehel, Floh Circus Orchestra, Seán Treacy Band, Thomas Zimmer, Tommy Baldu, Field Commander C., Natalya Karmazin, Charlotte Bell, Ostgold, Dorfcombo, Robert Besta Band, Mobi Spielaktion, Spielangebot Maccaroni, Henrys Dreiradzirkus, Jutta Kühn, Spark, Vocal Resources und Stefan Unser.

Solidaritätstickets können unter www.tollhaus.de oder an der Kasse für 15, 25 oder 50 Euro erworben werden. Für weitere und größere Spenden gibt es vor Ort beim „Benefiz-Kulturtag“ verschiedene Möglichkeiten. Das Solidaritätsticket ermöglicht ausschließlich Zugang auf das Gelände des Tollhauses; einige Veranstaltungen finden parallel statt. -ps/pat