Unabhängig bleiben dank Treppenlift

Früher ging man „schnell hoch bzw. runter“, wenn man etwas im ersten Stock oder im Keller etwas vergessen hatte.

Gefühlte 100 Mal am Tag war Treppensteigen zuhause kein Problem und nichts, worüber man nachdenken musste. Das kann sich aber für viele Menschen im Alter oder nach einem Unfall ändern. Jeder Gang treppauf oder treppab wird beschwerlich und unter Umständen sogar gefährlich, wenn die Knie nicht mehr mitmachen und die Kraft fehlt. In diesen Fällen ist ein Hilfsmittel wie ein Treppenlift eine ideale Lösung, um weiterhin mobil zu bleiben.

Eigenständig bleiben trotz Handicap

Mit zunehmendem Alter oder nach einem Unfall haben viele Menschen Probleme damit, Treppen zu steigen. Das Knie will nicht mehr so richtig oder die Hüften und der Rücken schmerzen, sobald man mehr als drei Stufen bewältigen muss. Viele werden auch unsicher, wenn die Sehkraft nachlässt oder der Kreislauf nicht mehr so will. Die Folge: Es kann zu Stürzen kommen, wenn man trotz allem versucht, eine Treppe zu nehmen. Ernsthafte Verletzungen und Brüche sind dann keine Seltenheit. Auch psychisch leiden Menschen, wenn sie realisieren und akzeptieren müssen, dass sie es nicht mehr allein schaffen, eine Treppe zu bewältigen. Sie fühlen sich eingeschränkt und nutzlos. Für die Familie oder andere nahestehende Personen kann es schwierig sein, Betroffene so zu sehen. Oft leben Kinder oder Enkel nicht in der Nähe und können nicht helfen. Jemanden zu engagieren, der als Betreuung einspringt, ist aber in vielen Fällen entweder nicht möglich oder unbezahlbar und wird auch oft von der betroffenen Person nicht akzeptiert mit dem Argument „ich bin ja nicht krank und brauche keinen Aufpasser“. Um dennoch helfen und die Unabhängigkeit erhalten zu können, ist ein technischer Helfer wie Handicare-Treppenlifte eine sinnvolle Option.

Was genau ist ein Treppenlift?

Mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität – das bietet ein Treppenlift. Um es ganz vereinfacht zu sagen: Ein Treppenlift ist wie ein Sitz oder eine Plattform, auf der man mittels Hydraulik wie in einem Aufzug eine Treppe hoch bzw. runter befördert wird. Gesteuert wird er mittels einer Fernbedienung oder einer Konsole. Man unterscheidet hier zwischen zwei Varianten: Zum einen gibt es Modelle für gerade Treppen und als zweite Variante für kurvige Treppen. Handicare-Treppenlifte decken beide Möglichkeiten ab. Ein Treppenlift für eine gerade Treppe wird auf eine Schiene montiert und fährt auf dieser auf und ab. Ecken oder Podeste kann er nicht bewältigen. Anders sieht es bei einem Treppenlift für geschwungene Treppen mit Kurve aus. Hier wird eine maßgefertigte Schiene verlegt, die individuell an die Treppe angepasst verläuft und so den Benutzer sicher um jede Kurve herum nach oben bzw. unten bringt. Handicare-Treppenlifte gibt es für gerade und kurvige Treppen und auch für Außentreppen.

Finanzielle Unterstützung ist möglich

Die Kosten für einen Treppenlift sind abhängig von der Wohnsituation bzw. der jeweiligen Treppe, an die der Lift montiert werden soll. Treppenlifte kosten z.B. mehr, wenn sie für eine kurvige Treppe installiert werden müssen, als für eine gerade Treppe. Es gibt aber die Möglichkeit, einen Zuschuss zu beantragen. Die Krankenkassen gewähren bereits ab Pflegestufe 1 Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro auf Antrag. Am besten ist es, sich bei seiner Kasse zu erkundigen, ob und in welcher Höhe der Einbau eines Treppenlifts bezuschusst wird.

Sinnvolle Investition für mehr Mobilität

Ein Treppenlift ist definitiv eine gute Option für alle, die trotz gesundheitlicher Probleme weiterhin ihr Zuhause uneingeschränkt nutzen möchten. Mit dem „Aufzug auf Schienen“ kann man alle Räume nutzen und in seinen vier Wänden unabhängig bleiben. Auch für Angehörige ist es eine Erleichterung zu wissen, dass man Betroffene guten Gewissens weiterhin alleine wohnen lassen kann, ohne befürchten zu müssen, dass sie sich beim Treppensteigen verletzen könnten. Mehr Lebensqualität und Mobilität auch mit eingeschränkter Gesundheit – das ermöglichen Treppenlifte.