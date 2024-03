In zehn deutschen Städten inkl. Karlsruhe finden am Sa, 16.3. die von der Letzten Generation angekündigten „Ungehorsamen Versammlungen“ statt.

Die Veranstalter rechnen mit TeilnehmerInnen im dreistelligen Bereich. „Wir kommen in Karlsruhe zu einer ‚Ungehorsamen Versammlung‘ zusammen, weil wir uns an einem Scheideweg befinden. Geht es weiter Richtung soziale Ungleichheit und Zusammenbruch unserer Demokratie oder nehmen wir die bereits begonnene Katastrophe ernst und finden sozial gerechte Antworten? Wir werden am Samstag von verschiedenen Widerstandsgruppen aus dem Südwesten unterstützt, aber auch Karlsruher Klimagruppen beteiligen sich an unserer Versammlung. Wir richten uns mit unserem Protest direkt an unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und fordern, dass er sich hinter unsere Erklärung stellt. Denn unsere Demokratie und Existenzen sind akut in Gefahr. Extremwetterereignisse, sinkendes Grundwasser und Ernteausfälle sind schon heute deutliche Warnsignale. Doch die Parteien haben keine Antworten und erzählen Märchen vom „Weiter so“ und von technischen Lösungen, die pure Luftschlösser sind. Die ‚Ungehorsame Versammlung‘ wird erst der Auftakt zu vielen weiteren Protesten sein. Wir laden alle ein, sich jetzt nochmal neu zu entscheiden, die eigenen begründeten Ängste vor der Zukunft ernstzunehmen und mit uns so lange zu protestieren, bis die Katastrophe endlich als solche benannt wird. Unser Haus brennt bereits lichterloh, dementsprechend wollen und müssen wir auch handeln“, so Vertreter der Letzten Generation.

Die ‚Ungehorsamen Versammlungen‘ sind Teil ihrer neuen Strategie. Zusätzlich sollen „Proteste an Orten stattfinden, an denen Ungerechtigkeit und Zerstörung besonders sichtbar werden und diejenigen konfrontiert, die für die aktuellen Krisen hauptverantwortlich sind“. -ps/pat