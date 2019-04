Um die Schaufenster-Design-Aktion rund die Messen „Eunique“ und „Loft“ harmonischer und schöner zu gestalten, haben wir uns entschlossen, in Kooperation mit der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH KMK, der Karlsruhe Marketing und Event GmbH KME und dem K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe mit „uniKAte & design 19“ selbst etwas auf die Beine zu stellen.

Denn „Raum für Kunst und Kultur im Karlsruher Einzelhandel“ gab es bereits lange vor dem „Stadtfenster“ und anderen Designwochen: 2011 veranstaltete die Initiative Kunsttransit mit INKA eine stadtweite Fotoausstellung im Rahmen der „KulturZeitRäume“. Nach dem Aus der Kunsthandwerksmesse „Eunique“ lassen wir nun das damalige Motto „uniKAte“ aufleben und präsentieren vom Wochenende 17.-19.5. bis zum 1.6. Unikat- und Designschauen rund um die „Designkaufhaus“-Messe „Loft“ (Fr-So, 24.-26.5.), auf der es einen Gemeinschaftsstand des BdK Baden-Württemberg gibt. Mit „uniKAte & design“ entsteht eine neue Präsentationsplattform für die Kreativszene aus Karlsruhe und der Region im inhabergeführten Einzelhandel, die Netzwerke stärkt und einen unterstützenden Impuls für eine attraktive Innenstadt gibt. -pat

INKA-Designlounge & Pavel Miguel @ Tasca do José

Eingeläutet werden die Schaufensterausstellungen von der „INKA-Designlounge“ im Hof der portugiesischen Tasca do José in der Südlichen Waldstraße. Hier steht der Berghausener Kubaner und preisgekrönte Skulpturenmacher Pavel Miguel im Fokus, dessen einkaufswagenschiebender Eisen-Sisyphos en miniature seit dem Schaufensterwettbewerb „Stadtfenster“ 2017 das Büro des INKA Verlags ziert. Aus dem Fundus seiner urwüchsigen Plastiken sind in der Taverne von José Vasconcelos unter dem Titel „Sage mir was du isst und ich sage dir wer du bist“ Gambas in verschiedenen Dimensionen zu sehen. Miguel bedient sich oft der Natur, um sie mit den existenziellen, ideologischen und politischen Auswüchsen, Trieben und Perversionen der Gegenwart zu konfrontieren – wie Konsum, Krieg oder Unfreiheit. Im Hof begrüßt der INKA Verlag Kunden und Freunde, während der auch in der Sternegastronomie für seine Borosi-Unikatgefäße vom Trinkbecher über Tassen, Flakons, Schalen und Vasen geschätzte Grünwettersbacher Glasbläser Michael Schwarzmüller Fisch & Co. anrichtet: „Hot Cloche“ nennt sich das sprichwörtliche Happening, bei dem er mit seiner 1.400-Grad-Propangas-„Lampe“ Borosilikatglas erhitzt, zu Glocken formt und es über maritime Häppchen stülpt, bis sie gar sind. Den Hofempfang, bei dem auch einige Schaufensterkünstler zugegen sind, begleiten Sandie Wollasch und Matthias Hautsch mit Stimme und Akustikgitarre.

Waldstr. 50, Karlsruhe, www.tascadojose.de, www.pavelmiguel.de

Wolke 13 @ Modehaus Schöpf

Eine weitere „uniKAte & design“-Vernissage ist bei Schöpf anberaumt. Zu sehen gibt es bezaubernde „Individuelle Papeterie rund um den Hochzeitstag mit Kalligrafiepräsentation“ (Sa, 18.5., 12-17 Uhr) von Christina Ravnikars Label Wolke 13. Angefangen bei der „Save the Date“-Karte über die Einladung, Tisch- und Menükarten über kleine Anhänger für Gastgeschenke bis hin zur herzlichen Danksagung ist alles fein aufeinander abstimmt. Während andere Gestalter eher einen ganz bewussten spannungserzeugenden Kontrastpunkt zum originären Ladenangebot setzen, harmoniert ihre Papeterie perfekt mit dem seit 1899 am Karlsruher Marktplatz ansässigen Modehaus für die ganze Familie. Schöpf ist mit der größten Auswahl an Cocktail- und Abendkleidern weit und breit führend in festlicher Mode. Dazu gibt’s Accessoires wie Stolen, Schmuck und Täschchen, alles für Braut und Bräutigam sowie die gesamte Hochzeitsgesellschaft, festliche Mode für Herren, Kindermode für alle Anlässe von der Taufe über Kommunion und Konfirmation bis hin zum Abschlussball sowie eine eigene Trachtenabteilung.

Kaiserstr. 137-139, Karlsruhe, www.modehaus-schoepf.de, www.wolke13.de

Originelle Maßschuhe @ Pâtisserie Ludwig

Der für sein modern interpretiertes Schusterhandwerk 2018 bei „Ideenstark“, dem Landeswettbewerb für innovative Geschäftsideen der Kreativbranche, ausgezeichnete Grötzinger Maßschuhmacher Benjamin Bigot präsentiert mit „Golden Eye“ eine vier Paare umfassende neue Kollektion. Entstanden sind in Kooperation mit Hommage an Lotte, Katrin Reheis’ Maßbekleidungsatelier aus dem bayerischen Neubeuern, drei Damenschuhe namens Maja, Mathilde und Katrin und das Herrenstiefelletten-Modell Ben, die in der Pâtisserie Ludwig aus der Südlichen Waldstraße einen aufsehenerregenden Kontrast zu den unter Törtchenfreunden so beliebten französischen Backwaren von Konditorin Miriam Kungl und Konditormeister Sven Ludwig bilden.

Waldstr. 85, Karlsruhe, www.patisserie-ludwig.net, www.originelleschuhe.de

Borosi by Schwarzmüller Glas & Atelier Himmelsbach @ Marc Ephraim

Organische Konturen und bunte Nasen sind das Markenzeichen von Michael Schwarzmüllers Borosi-Unikaten, deren Name vom verwendeten Borosilikatglas herrührt. Den anfangs noch geraden Zügen verpassen Mund und Zange ihre individuelle Unwucht, bevor die typischen farbigen Erhebungen und Vertiefungen angebracht werden. Marc Ephraims Karlsruher „Lieblingsort für die modeinteressierte Dame“ in der Südlichen Waldstraße, der mit seinen englischen Tapeten und hochwertigem Mobiliar zwischen Haute Couture und Accessoires Salonatmosphäre verströmt, teilt er sich mit Schreiner Peter Himmelsbach. Der auch als Maler aktive Künstler würdigt das Alte und verbindet es mit Neuem, wenn er in zeitlosen Gebrauchsobjekten, funktionalen Wohnbegleitern sowie originellen Up- und Recyclingmöbeln Form, Stil und Farbe von Vergangenheit und Gegenwart harmonisch zusammenführt.

Waldstr. 95, Karlsruhe, www.marc-ephraim.de, www.borosi.com, www.atelier-himmelsbach.de

Hutlinde @ Bassmann Optik

Mut zum Hut braucht es bei Dietlinde Ambos – ob klassischer 20er-Jahre-Stil, ein Fascinator wie er auch im englischen Königshaus getragen wird, dezente Headpieces oder letzter Schrei, Alltag oder besonderer Anlass, aus Filz, Sinamay, Wolle, Stroh, Panama, Seide oder Tüll, mit Lederblume oder Federn geschmückt. Geschickt und ideenreich kombiniert die Karlsruher Hutmacherin im Weststadt-Atelier nach alter Handwerkskunst ihr Arbeitsmaterial zu Kappen, Haarschmuck und Hüten, von denen eine Auswahl bei Bassmann zu sehen ist. Der heute von Birgit Deck geleitete Traditionsoptiker am Marktplatz ist seit 1910 eine der ersten Adressen für modische und hochwertige Brillen in Karlsruhe und hat Ende 2018 seine neue Filiale in der Südlichen Waldstraße eröffnet.

Kaiserstr. 141 & Waldstr. 42 a, Karlsruhe, www.bassmann-optik.de, www.hutlinde.de

Fabian Schmid @ Antikart

Aus einer Diplomarbeit heraus ist in Kooperation zwischen der Hochschule für Gestaltung, der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft und der Majolika Manufaktur 2018 der erste automatisierte 3D-Keramikdrucker entstanden. Konstruiert hat ihn HfG-Produktdesign-Student Fabian Schmid. Mit seinem videoüberwachten und onlinegesteuerten Drucker können im 24-Stunden-Betrieb individuelle Keramikobjekte in Serie produziert werden, von denen sich die Majolika eine Alternative zur hochpreisigen Keramikkunst verspricht. Seine Ausstellungobjekte sind umringt von Antiquitäten: Die mit Antikart dieses Jahr 25. Jubiläum feiernden Ralf Durbass und Klaus Kasper versammeln gut Erhaltenes von den 20ern übers Mid-Century bis zur Moderne; zwischen namhaften Klassikern sind im Fundus immer wieder auch rare Einzelstücke aus sämtlichen Epochen zu entdecken.

Amalienstr. 37, Karlsruhe, www.antikart-karlsruhe.de

Max Kosoric @ Architekturschaufenster & Licht + Planung

In ganz verschiedenen künstlerischen und gestalterischen Zonen bewegen sich die Designobjekte von Max Kosoric, den man noch vom umherziehenden „Le Kiosk“ kennt, der Kunstschaffenden aller Disziplinen zwischen 2006 und 2008 eine temporäre Präsentationsplattform geboten hat. Sei es der steinzeitlich anmutende Nussknacker Nux, das biegsame Bett Nr. 6, die drei Varianten eines Quadrats darstellenden „Drei Damen vom Grill“-Skulpturen aus gefaltetem Stahl oder die sowohl filigraner Dreibeiner als auch insektenhaftes Gestell verkörpernde Stehlampe Modell 1. Seine Objekte teilen sich das mit seinem Programm unterschiedlichste Facetten der Baukultur behandelnde und durch Ausstellungen, Seminare und Infoveranstaltungen Bewusstsein für den urbanen Lebensraum an der Schnittstelle von Architektur, Kunst und Design schärfende Architekturschaufenster in den Räumen der Karlsruher Architektenkammer und Fatih Yetgins Lichtplanungsbüro Licht + Planung, dessen aus Architekten bestehendes Team seine Kunden in der nördlichen Waldstraße auch bei allen baugestalterischen und designtechnischen Themen begleitet.

Waldstr. 8 & 17, Karlsruhe, www.architekturschaufenster.de, www.licht-und-planung.de, www.max-kosoric.de

Leonore Jock @ Romy Ries Concept Store

„Let’s Play New“ hat Leonore Jock ihre Kleinserie genannt, für die sie Knöpfe als Ringe inszeniert, gießt, mit den Händen formt und alte Schmuckformen wiederbelebt. Bekannt ist sie durch ihre aus Lindenholz gesägten, leuchtend bunten „Klunker für Uschi“ und der gleichnamigen Produzentenschau. Für „uniKAte & design“ verlängert sie die Laufzeit ihrer aktuellen Ausstellung im gerade Siebenjähriges feiernden Weststadt-Concept Store von Romy Ries, die nahe dem Gutenbergplatz Hyggeligem und Nordic Design eine Heimat gegeben hat: Ihr Angebot besteht überwiegend aus dänischem Wohndesign, Accessoires, Home-Mode sowie Pflege- und Genussprodukten von kleinen Manufakturen mit Fokus auf Fair-Trade und Nachhaltigkeit, dazu gibt’s persönliche Einrichtungsberatung und Themen-Events.

Yorckstr. 41, Karlsruhe, www.romyries.de, www.leonorejock.me

Papierlefanz @ Laden Zwei

Grafikdesignerin Joy-Ann Otto bestückt den Laden Zwei mit ihrem Papierlefanz in Form von Grußkarten, Geschenkverpackungen und anderen Lieblingsdingen aus Papier unter dem verbindenden Motto „Heimat“. Ansonsten setzt Manuela Seith auf fair produzierte Mode und Accessoires jenseits des Mainstreams; wer lokale Labels, Unikate, Kleinserien, Maßarbeiten, Upgecyceltes oder Übergrößen sucht, wird in der Weststadt ebenfalls fündig. Dazu birgt der Farbkonzeptraum ein ausgewähltes Angebot an bunten Geschenkideen.

Goethestr. 41, Karlsruhe, www.ladenzwei.com

Jølg @ Unser Onkel Store

Die Themen Nachhaltigkeit und Design ziehen sich durch das sorgsam kuratierte Sortiment des Unser Onkel Stores von Diana und Janina Böhm am Gutenbergplatz. Es reicht von grafischen und illustrativen Produkten wie Art Prints, Papeterie, Büchern und Fachmagazinen über Unikate, Arbeiten aus karitativen Werkstätten und Upcyclingprojekten, nachhaltig und fair produzierter Mode und Accessoires, Bio-Kosmetik, Keramik und Interior bis hin zur Gourmetecke, wobei vorzugsweise kleine Labels sowie junge Designer supportet werden – wie Romina Mangler und Johannes Lämmerhirt aus Gernsbach mit ihren liebevoll restaurierten Jølg-Industrielampen, die so aufgearbeitet sind, dass sämtliche Spuren der Zeit wie Abplatzer, Rost und Farbspritzer erhalten bleiben. Somit ist jede Lampe ein Unikat und erzählt seine eigene Geschichte. Die Lampenschirme sucht sich das Duo in ganz Europa zusammen, der Großteil stammt aus Frankreich, wo sie zu Beginn der Industrialisierung u.a. die Fabrikhallen von Peugeot und Citroen Licht erhellt haben.

Nelkenstr. 17, Karlsruhe, www.unseronkel.com, www.jolg.de