Auch dem tropischen Teil der Karlsruher Oststadt steht Weihnachten ins Haus.

Deswegen hat der Urban Jungle Concept Store, in dem sich alles um exotische Pflanzen rankt, sein Sortiment bis unter die hohen Decken aufgestockt und ein paar Weihnachtskugeln in die Zweige gehängt. Hauptakteure bleiben aber die kleinen und großen Pflanzen; daneben steht eine riesige Auswahl an Töpfen der nordischen Labels Hübsch Interior, Bloomingville und Menu in den Regalen.

Als Weihnachtsgeschenke eignen sich ebenso die schönen Gießkannen und Vasen oder urbaner Schmuck der sich auf einem bunten Sukkulentenbeet präsentierenden dänischen Marke Pernille Corydon. Wer noch Weihnachtskarten oder einen Kalender für 2020 sucht, findet hier außerdem mit Pflanzenbildern dekorierte Schreibwaren wie Notizbücher, Wochenplaner oder Hefte. Und beim „Urban Jungle“-Weihnachtsmarkt (Sa, 14.12., 11 Uhr) gibt’s neben Deko-Artikeln auch noch Gratisglühwein und selbstgebackene Plätzchen. -pat