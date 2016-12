Wonder Vintage Time.

Eine Fülle an originellen Vintage-Einrichtungs- und Deko-Objekten findet sich bei Velvet-Point in der Karlsruher Oststadt – von schönen neuen skandinavischen Leuchten aus Messing und Kupfer bis hin zum liebevoll restaurierten Sideboard oder einem Lesesessel aus den 50er und 60er Jahren, die allesamt den Charme und die Wärme alter Zeiten versprühen und hier in neuem Glanz erstrahlen!

Ob als Geschenk für die Liebsten oder das eigene Zuhause. Die mit aktuellen Angeboten gefüllte Website und der 1.000 Quadratmeter große Showroom versprechen ein kreatives Shopping-Erlebnis, auch an den Adventssamstagen sowie zwischen den Jahren. -pat