Verantwortungsbewusstes Spielen – ein Muss für alle Spieler

Aus vielen Gründen kann sich eine Glücksspielsucht entwickeln.

Wann genau ein problematisches Spielen beginnt, ist meist schwer zu beantworten. Es gibt allerdings einige Anzeichen, die von den Betroffenen selbst ermittelt werden müssen, um sich aus der Gefahrenzone zu bringen. Dies setzt eine Selbstanalyse voraus, die in den meisten Fällen nicht einfach ist. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Hilfestellungen, allen voran angeboten von seriösen Glücksspielanbietern, die man zu Rate ziehen sollte. So findet man beispielsweise von www.redbet.com/de eine interessante und hilfreiche Website, die unterstützend bei Spielproblemen zur Seite steht. Angefangen von Tipps bis hin zu Verhaltensmaßnahmen wird eine ganze Palette der Hilfe angeboten, um seiner Sucht Herr zu werden.

Spielsucht – Ein Thema, das uns alle angehen sollte

Durch das enorme Wachstum der Spielindustrie in den vergangenen Jahren ist das Problem der Spielsucht immer mehr in den Fokus geraten. Viele Beratungsstellen der Bundesländer wie auch andere Organisationen haben mehr und mehr mit entsprechenden Beiträgen und Veröffentlichungen auf dieses Problem aufmerksam gemacht; sei es nun bei Jugendlichen, die gefährdet sind, wie aber auch bei Erwachsenen, die nicht minder der Spielsucht unterliegen. Wichtig für alle Spielsuchtgefährdeten zu wissen ist, dass es ausreichend Hilfe gibt, um sich aus dem Teufelskreis der Spielsucht zu befreien.

Welche Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht stehen zur Verfügung

Wie schon erwähnt, bieten seriöse Onlineglücksspielanbieter eine sehr gute erste Hilfestellung mit Links zum verantwortungsbewussten Spielen. Das sollte für jeden Spieler die erste Anlaufstelle sein, um sich dieses Problems bewusst zu werden. Darüber hinaus hat man viele Möglichkeiten wie Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und nicht zuletzt auch Kliniken. Beratungsstellen haben den Vorteil, dass sie vor Ort sind und der Betroffene in einem vertraulichen Gespräch Hilfe sowie Möglichkeiten der Behandlung bekommt. Ebenso können Angehörige diesen Dienst in Anspruch nehmen. Während der Therapiedauer bleibt der Spielsüchtige in seinem sozialen Umfeld und wird nicht aus seinem gewohnten Lebensumfeld herausgerissen.

Bei den Selbsthilfegruppen, die in vielen Städten vorhanden sind, treffen sich Betroffene zum Austausch. Wer ein Gespräch mit anderen Spielern sucht, um erst einmal seinem Problem anonym näher zu kommen, kann sich für diese Methode entscheiden. Da die Leiter dieser Selbsthilfegruppen ehrenamtlich arbeiten, fallen keine Kosten an. Mittlerweile ist die Arbeit dieser Selbsthilfegruppen ein fester Bestandteil zur Bekämpfung der Spielsucht geworden. Wer sich seines Spielproblems bewusst ist, kann mit einem Onlineberatungsprogramm mehr über sein eigenes Spielverhalten erfahren, was zu Rückschlüssen führen kann. Das Onlineberatungsprogramm für Glücksspielsucht ist anonym, kostenlos und beinhaltet einen Selbsttest. Es ist ein Projekt des BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) und bietet glücksspielsüchtigen Menschen ein Online- Ausstiegsprogramm.

Was führt zur Spielsucht

Die Gründe, die zu einer Spielsucht führen sind so vielfältig wie der Mensch selbst. Ob ein Todesfall, eine Trennung oder gar Scheidung, Langeweile, Orientierungslosigkeit oder der Verlust der Arbeitsstelle – all dies kann eine Ursache sein. Schon Jugendliche sind gefährdet, ein regelmäßiges Spielverhalten zu entwickeln. Das allein aus dem Grund, dass das Glückspiel immer mehr in unserer Gesellschaft akzeptiert wird. Laut den neuesten wissenschaftlichen Studien geben ein Zehntel der Menschen in Deutschland regelmäßig zwischen 50 und 100 Euro monatlich aus. Bei den meisten führt dies zur Verschuldung. Zu den beliebtesten Glücksspielen zählen Lotto. Allerdings liegt das Gefährdungspotential bei den Geldspielautomaten in Gaststätten oder Spielhallen. Laut der Studie haben Spielsüchtige das Spielen an Spielautomaten angegeben, das genau zur Entstehung ihrer Probleme geführt hat.