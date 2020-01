Viva con Agua Nachtfloharkt 8.0

Der achte Nachtflohmarkt der Trinkwasserinitiative Viva con Agua (VcA)in der Stadtmitte findet in leicht abgespeckter aber winterfreundlichen Form drinnen statt auch im Hof statt.

Der gemeinnützige Verein aus St. Pauli ist auch in Karlsruhe in der Bildungsarbeit tätig. Der VcA arbeitet vor allem mit der Welthungerhilfe (WHH) zusammen, die die Projekte vor Ort steuert. Die kompletten Einnahmen der Standgebühren werden für Trinkwasserprojekte in Uganda und Äthiopien eingesetzt. Später ist dann auch Party. -rw