Volksverhetzung durch die AfD Karlsruhe?

Offensichtlich verteilt die AfD Karlsruhe sebstgedruckte Flugtickets in Briefkästen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Der auf dem als „Abschiebeticket“ betitelten Flyer aufgedruckte QR-Code verweist jedenfalls auf die Website der AfD Karlsruhe. Die Linke fordert deshalb die Ausgrenzung der AfD aus dem demokratischen Diskurs.

„Die AfD betreibt mit faschistischen Methoden Volksverhetzung. Diese Bedrohung gegen unsere Mitbürger muss Konsequenzen haben, daher werde ich Anzeige gegen die AfD Karlsruhe erstatten. Der normalisierende Umgang mit dieser menschenverachtenden Partei muss ein Ende finden. Es kann nicht sein, dass weiterhin Mitglieder der AfD im Bundestagswahlkampf auf Podien und in der Berichterstattung als normale, demokratische Mitbewerber behandelt werden“, so Marcel Bauer, Bundestagskandidat der Linken. „Die Linke Karlsruhe wird sich entschieden vor unsere Mitmenschen stellen. Wir lassen nicht zu, dass die AfD weiterhin ein Klima der Angst schafft und Menschen bedroht“, so Bauer weiter.

Die Linke Karlsruhe protestiert am Do, 16.1. vor der Karlsburg in Durlach gegen die dort geplante Veranstaltung der AfD. -ps/pat