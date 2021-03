Volkswohnung: Entscheidung zum gemeinschaftlichen Bauen in Knielingen

Stadtleben // Tagestipp vom 24.03.2021

Erneut machten AktivistInnen des Netzwerks Anarchismus in Karlsruhe (Anika) am 23.3. mit Transparenten vor der Gartenhalle, wo der Gemeinderat tagte, auf die zunehmende Problematik der Veräußerung öffentlichen Guts in Karlsruhe aufmerksam.