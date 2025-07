Volkswohnung: Tag der offenen Tür im August-Klingler-Areal

Früher Sportgelände – bald Wohnquartier für alle Generationen.

Das August-Klingler-Areal in Daxlanden im Südwesten von Karlsruhe bietet zwischen Grünwinkel und dem Rhein mehr als nur Leben in einer von 357 modernen Neubauwohnungen. Wo einst Fußball gespielt wurde, erobern nun Kinder die Rutschen direkt vor der Haustür; die Kleinsten werden in der Kindertagesstätte betreut, Erwachsene genießen die Sonne in autofreien Grünhöfen. Entstanden ist ein Quartier der kurzen Wege mit eigenem Mobilitätskonzept: S2-Stadtbahnhaltestelle, Paketstation, Leihfahrräder, Carsharing. Das Zentrum ist mit dem Rad oder barrierefrei per ÖPNV in rund 20 Minuten zu erreichen; die B36 bietet schnellen Anschluss; Einkaufsmöglichkeiten, eine weitere Kita, Schule, Ärzte und ein Fitnessstudio sind in der Umgebung angesiedelt.

Die zukünftigen Bewohner haben den Spielraum, zu entscheiden, was sie nutzen möchten. Auf über 3,5 Hektar wurden sieben Gebäude mit fünf bis acht Geschossen errichtet. 357 Wohnungen – davon 302 zur Miete (60 Prozent öffentlich gefördert), 55 Eigentumswohnungen – bieten Raum für verschiedene Bedürfnisse; einige Einheiten sind barrierearm. Neben einer Kindertagesstätte und einem Gemeinschaftsraum für Freizeitaktivitäten entstehen verschiedene Spielbereiche und Sitzgelegenheiten für alle Generationen; unter einem Teil der Wohngebäude zwei Tiefgaragen. Die Ein- bis Fünf-Zimmer-Mietwohnungen mit Balkon, Loggia oder Terrasse bieten Wohnflächen von 30 bis rund 205 Quadratmetern. Bei Bedarf kann ein Tiefgaragenstellplatz angemietet werden. Alle Wohnungen sind per Aufzug erreichbar und ausgestattet mit vorbereitetem Glasfaseranschluss, dreifachverglasten Fenstern, teils mit Rollläden, Vinylboden in Holzoptik, Fußbodenheizung und Fern- bzw. Nahwärme (Energieeffizienzklasse A). Zudem entstehen zehn Zwei-, 22 Drei-, 19 Vier- und vier Fünf-Zimmer-Eigentumswohnungen (ca. 46 bis 126 Quadratmeter). Im EG mit Gartenanteil, sonst mit Balkon oder Terrasse. Elf Wohnungen sind barrierefrei. Stellplätze in der Tiefgarage und Aufzüge für komfortablen Zugang ergänzen das Portfolio. Ausstattung: Dreifachverglasung, Fußbodenheizung, Eichefertigparkett, Feinsteinzeug- und Steingutfliesen, Glasfaseranschluss und elektrische Rollläden. Energieversorgung über Fern- bzw. Nahwärme (Energieeffizienzklasse A bis B).

Besonderer Vorteil: provisionsfrei. Interessenten zahlen die schlüsselfertige Immobilie erst nach Fertigstellung, keine Teilzahlung nach Baufortschritt. Der Verkauf (Interessenten melden sich unter 0721/35 06 322 oder verkauf@volkswohnung.de) bzw. die Vermietung (unverbindliche Mietgesuche auf www.volkswohnung.de aufgeben und unter „Projekte“ das Areal auswählen) hat begonnen. Am Tag der offenen Tür (Do, 10.7., 15-19 Uhr) können die Wohnungen besichtigt werden. Alle Infos hierzu sowie zu Ausstattung, Grundrissen und Preisen unter www.wohnenmitspielraum.de. -pat