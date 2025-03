Volkswohnung: „Wohnen mit Spielraum“ auf dem August-Klingler-Areal

Die Volkswohnung hat sich dem Schaffen von lebenswerten und modernen Wohnquartieren in Karlsruhe und Region verschrieben.

Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist das große Bauprojekt „Wohnen mit Spielraum“: früher Sportgelände des FV Daxlanden, bald Wohnquartier für alle Generationen. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 3,5 Hektar wurden hier rund um großzügige autofreie Grünhöfe sieben Gebäude mit fünf bis acht Geschossen errichtet, in denen 357 Wohnungen Platz finden – darunter 55 Eigentums- und 302 zu 51 Prozent geförderte Mietwohnungen. Einige Einheiten sind barrierearm ausgebaut.

Wo einst Fußball gespielt wurde, erobern bald Kinder die Rutschen; die Kleinsten spielen betreut in der Kindertagesstätte auf dem Areal. Wo einst Sportfans am Spielfeldrand zusammenkamen, baut die Volkswohnung derzeit auch eine Tagesbetreuung für ältere Menschen und einen Gemeinschaftsraum für Freizeitangebote aller Art. Im August-Klingler-Areal entsteht ein Quartier der kurzen Wege mit eigenem Mobilitätskonzept und guter Anbindung: Die Stadtbahnstation S2 Thomas-Mann-Straße befindet sich direkt vor der Haustür. Paketstation, Leihfahrräder, Carsharing – ebenfalls alles vor Ort und die neue Bewohnerschaft hat den Spielraum zu entscheiden, was sie nutzen möchte.

„Wohnen mit Spielraum“ bedeutet auch, dass die Volkswohnung vielfältige und attraktive Freiräume schafft, die essenziell sind für die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen, die dort wohnen. Der Fokus liegt darauf, Orte zu gestalten, die zum Spielen, Verweilen und Begegnen einladen. Denn erst nutzbare Begegnungsstätten machen aus Wohnanlagen lebendige, zukunftsfähige Orte. -pat