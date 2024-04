Volkswohnung: Wohnpark Mittendrin

„Stadt. Land. Zentral.“

Also nah an den Großstädten und doch umgeben von Grün entsteht derzeit im Herzen der Technologie-Region zwischen Mannheim und Karlsruhe, Schwarzwald und Südpfalz ein neuer Wohnpark am östlichen Rand von Stutensee-Blankenloch, der im ersten Quartal 2025 fertiggestellt werden soll. Die Volkswohnung baut das grüne Quartier mit autofreier Mitte, perfekt für alle Generationen!

Der Verkauf der 53 Eigentumswohnungen mit Tiefgaragenstellplätzen sowie Balkon oder Terrasse mit Gartenanteil hat begonnen. Die Lage bietet einen hohen Freizeitwert – ob Radfahren im Hardtwald, Wandern in der Pfalz oder Genießen im Elsass – und alles, was Wohnen attraktiv macht: Eine S-Bahn-Haltestelle mit direktem Anschluss in die Karlsruher City liegt rund 200 Meter entfernt; Einzelhandel, Schulen, Kindergarten und ein Hallenbad sind fußläufig erreichbar. Östlich des Wohnparks eröffnen sich Felder, Wiesen und Wald entlang der Pfinz. Im „Wohnpark Mittendrin“ entstehen auf rund 1,2 Hektar 152 neue Wohneinheiten, davon 99 Miet- und 53 Eigentumswohnungen mit einem vielfältigen Mix aus Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen, verteilt auf neun drei- bis viergeschossige als Quartier angelegte Gebäude. Herzstück: ein offener Platz mit Bäumen, Spielbereich und Sitzgelegenheiten. Kinder erleben hier ein sicheres Umfeld, die Fußwege sind barrierefrei.

Im östlichen Bereich entsteht auf einem rund 4.500 Quadratmeter großen Grundstück eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit 53 hellen Eigentumswohnungen und 80 Pkw-Stellplätzen in einer eigenen Tiefgarage, die durch Aufzüge mit den Häusern verbunden ist. Die Eigentumswohnungen mit zwei, drei sowie vier Zimmern haben eine Größe von ca. 46 bis 113 Quadratmetern. Alle EG-Wohnungen verfügen über einen eigenen Gartenanteil, die Wohnungen in den OGs haben einen Balkon bzw. eine Loggia. Die Eigentumswohnungen sind u.a. mit hochwertigem Eichemassivparkett, Fußbodenheizung und Glasfaseranschluss ausgestattet.

