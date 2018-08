Wandern für Einsteiger in Karlsruhe und Umgebung: Touren und Ausrüstung

Wandern galt lange als so ziemlich uncoolste Aktivität überhaupt.

Das hat sich längst gewandelt: Seit viele Menschen verstärkt einen Ausgleich zum stressigen Alltag in der Stadt suchen, sind Touren durch Wälder, Wiesen und Berge wieder im Trend. Karlsruhe hat mit dem nahen Schwarzwald ideale Voraussetzungen für ausgiebige Wanderungen. Unser Ratgeber erklärt Einsteigern, was es zu beachten gibt und wo Anfänger am besten starten.

Equipment: Was Wanderer wirklich benötigen

Wer das Wandern neu für sich entdeckt, merkt ohne passendes Schuhwerk schon nach den ersten längeren und schwierigeren Touren, dass der Schuh sprichwörtlich drückt. Lange und beschwerliche Wanderungen stellen eine besondere Herausforderung für Füße und Gelenke dar. Dementsprechend sollte man nur mit passenden und bequemen Schuhen losziehen. Welche das sind, lässt sich pauschal nicht sagen: Wanderungen auf unbefestigten Wegen im Gebirge erfordern festeres Schuhwerk als kurze Trekkingtouren über gut befestigte Wege. Bei Fußfehlstellungen wie einem Hallux valgus, unter dem vor allem Frauen leiden, sind die richtigen Schuhe umso wichtiger.

Hallux-Trekking-Sandalen oder -Sneaker für Damen, die es zum Beispiel bei Avena in großer Auswahl gibt, sind die richtige Wahl, um auf Spaziergängen oder Wanderungen leichtfüßig unterwegs zu sein. Atmungsaktive und wasserdichte Jacken und Hosen sind die ideale Wanderbekleidung. Wer viel in von Mücken heimgesuchten Gegenden unterwegs ist, sollte zudem auf Kleidung mit Insektenschutz achten. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie entweder sehr engmaschig gewebt oder speziell imprägniert ist und so vor Stichen schützt.

Zum Transport von Proviant auf langen Wanderungen sind spezielle Outdoor-Rucksäcke besser geeignet als Umhängetaschen, die die Schultern nur einseitig belasten. Bei der Auswahl sollte man auf Tragekomfort durch Schulterpolsterungen sowie auf Wasserbeständigkeit und Funktionalität achten. Am besten übt man vor mehrtägigen Touren einmal auf kurzen Strecken und prüft, ob sich der Rucksack auch bepackt noch gut tragen lässt. Auf geht’s! Wo es sich rund um Karlsruhe gut wandern lässt Karlsruhes unmittelbare Umgebung ist das perfekte Revier für Wanderer, die zunächst ein Gefühl für längere Touren bekommen wollen. Das geht zum Beispiel bei der rund acht Kilometer langen Wanderung von den Lettenlöchern in Neuburgweier rund um den Fermasee, entlang des Rheins und zurück. Noch etwas kürzer ist die Rundwanderung auf der Altrheininsel Rappenwört. Beide Touren sind dank der geringen Höhenunterschiede ideal für Anfänger.

Anspruchsvollere Wanderungen findet man im nahen Schwarzwald. Dort lockt ein fast 24.000 Kilometer umfassendes Netz gut ausgeschilderter Wanderwege. Komoot listet die 20 schönsten Routen auf: So etwa die anspruchsvolle, rund 12,5 Kilometer lange Feldsee-Runde mit Abstecher zum Bismarck-Denkmal oder die schwierige Runde von Ottenhöfen über den Herrenschrofen, den Brennte Schrofen und zurück zum Ausgangspunkt. Dort wandern Fortgeschrittene 12 Kilometer und überwinden 630 Höhenmeter.