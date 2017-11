Warm, bequem und trendy durch den Winter

Wärmende Winterkleidung muss nicht unbedingt an das berühmte Michelin-Männchen erinnern.

Selbst funktionale Kleidung für den Winterurlaub kann trendy sein. Dennoch stehen funktionale Eigenschaften wie ein effektiver Wind- und Kälteschutz im Vordergrund, damit die kalte Jahreszeit ohne Erkältung und Co überstanden werden kann.

Trends 2017/18: Angesagte Styles für diesen Winter

Weniger ist mehr? Das gilt nicht für alle Wintertrends 2017/18: So liegt auffällige Kleidung mit viel Glitzer und Glamour, besonders im Barock- oder Folklore-Stil, absolut im Trend. Dabei wird die Basis dunkel gehalten, während Akzente wie Broschen oder Blumenmuster die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das geht auch bei warmer und funktionaler Kleidung! Warm und trendy wird es ebenfalls mit Samt. Das kuschelweiche Material schützt nicht nur vor der Kälte, sondern kann sich - wie schon im Winter 2016/17 - auch dieses Jahr einen der vorderen Plätze im Trendbereich sichern. Sehr gern werden bodenlange Samtkleider mit langen Ärmeln getragen - natürlich im Alltag und nicht etwa beim Wintersport. Möglichst lang sollen ebenfalls die beliebten XXL-Westen sein, die im Winter 2017/18 weit oben in den Modecharts stehen. Sie lassen sich perfekt mit gemütlichen Oversize-Pullovern oder schicken Marlene-Hosen kombinieren.

Sinkende Temperaturen? Zeit für den Zwiebel-Look!

Unabhängig von den sich wandelnden Trends gilt der Zwiebel-Look als Dauerbrenner im Winter: Mehrere Schichten werden übereinander getragen und bei Bedarf reduziert. Besonders eignen sich im Winterurlaub Jacken mit herausnehmbarem Innenteil, der aus Fleece besteht. Auf der Piste wird die Kombination getragen, während am Abend vor dem Kamin oder bei Pausen nur die Innenjacke zum Einsatz kommt. An weniger kalten Regentagen kann die äußere Jacke allein getragen werden. Eine hochwertige Verarbeitung der Kleidung sowie spezielle Verstärkungen an Stellen, die stark beansprucht werden, sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei eisigen Temperaturen und sollten daher beim Kauf berücksichtigt werden.

Individuelle Wahl der Kleidung

Die Wahl der richtigen Winterkleidung hängt auch von dem Anlass ab, zu dem sie getragen werden soll. Wer eine romantische Wanderung durch die Schneelandschaft plant, kommt mit einem Kuschelpullover wie zum Beispiel von Naketano unter einer dicken Jacke gut aus; beim Skifahren sollte es hingegen der robuste Schneeanzug sein. Jogger, die den eisigen Temperaturen trotzen, profitieren von günstigen Windjacken aus Mikrofasern. Eine Kopfbedeckung wie eine warme Mütze ist für alle angeraten, da die meiste Körperwärme über den Kopf abgegeben wird. Im Skiurlaub empfiehlt sich außerdem eine trockene Reserve-Mütze.

Geeignete Materialien für das Winteroutfit

Grundsätzlich sollte Winterkleidung aus drei Schichten bestehen: aus der Transportschicht, der Wärmeschicht und der Isolationsschicht. Erstere befindet sich direkt auf der Haut und sollte Schweiß ableiten können. Geeignete Materialien hierfür sind Polyester, Seide oder Polypropylen. Unpassend ist hingegen Baumwolle, die Feuchtigkeit speichert. Vor einer Verkühlung schützt die Wärmeschicht: Rollkragenpullover aus Wolle, Fleece oder Flanell speichern die Körperwärme effektiv. Zuguterletzt sorgt die Isolationsschicht für einen sicheren Schutz vor äußeren Einflüssen. Schnee, Regen und Wind haben kaum eine Chance, wenn eine kälte- und wasserabweisende Jacke getragen wird.

Fazit: Wintertrends und funktionale, wärmende Kleidung müssen nicht in Kontrast zueinander stehen. Mit einigen Akzenten wird selbst der klassische Zwiebel-Look aufgelockert; beispielsweise mit Schals in Schleifenform oder auffälligen Broschen auf der wärmenden Fleecejacke. So kann der trendbewusste Winterurlaub kommen!