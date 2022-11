Was bietet die Silvesterparty im Casino Baden-Baden?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu.

Die Adventszeit steht kurz bevor und im Anschluss folgen die Weihnachtsfeiertage. Der Dezember ist für zahlreiche Menschen der wichtigste Monat des Jahres, der meist mit einer stimmungsvollen Silvesterparty das vergangene Jahr ausklingen lässt. Auch für die Glücksspielbranche ist diese Jahreszeit etwas ganz Besonderes. Jedes Jahr aufs Neue lässt sie sich etwas ganz Spezielles und Exklusives für ihre Kunden einfallen.

Eine ganze Reihe seriöse Online Casinos bieten bspw. ab Do, 1.12. Adventskalender mit 24 Türchen an, hinter denen sich täglich neue und attraktive Promo-Offerten verstecken. Zu gewinnen gibt es i.d.R. Freispiele, Sachpreise oder exklusive Einzahlungsboni. Die traditionellen Casinos und Spielbanken organisieren in dieser Zeit zudem oft einzigartige Veranstaltungen. In der Metropolregion Rhein-Neckar, Baden, Pfalz und Karlsruhe gehört zweifellos das sogenannte „New Year’s Eve 2022“ im Casino Baden-Baden zu den absoluten Highlights dieser Events. Dabei handelt es sich um eine Silvesterparty der Extraklasse, die nicht nur die Herzen der Glücksspiel-Fans höherschlagen lässt. Auch kulinarisch anspruchsvolle Gäste sowie Freunde der gehobenen Unterhaltung kommen dort am Sa, 31.12. voll auf ihre Kosten. Doch nicht nur die bevorstehende Silvesterparty lockt Kunden an. Bereits ab dem 1.12. bietet das Traditions-Casino darüber hinaus einen Adventskalender für das Automatenspiel an, der dreimal täglich mit einer „schönen Bescherung“ winkt.

Das Unterhaltungsprogramm des „New Year’s Eve“ im Einzelnen

Im Casino Baden-Baden verspricht die Silvesterparty ein einzigartiger Start ins Jahr 2023 zu werden. Ab 18 Uhr erwartet die Gäste ein ausgesprochen abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm zum Jahresausklang. Der Eintritt beträgt 45 Euro pro Person und beinhaltet neben Glücksjetons im Wert von 20 Euro auch ein Glas Sekt um Mitternacht. Im Veranstaltungsbereich der Spielbank sorgen die renommierte E-Geigerin Miss Vio-Line und DJane Lamarkise während des gesamten Abends für Musikgenuss pur. An der Bar werden prickelnde Getränke ausgeschenkt, und das Restaurant The Grill wartet mit einem Feinschmeckermenü auf, das allerdings nicht für jeden Geldbeutel geeignet ist. Pro Person kostet dieses „kulinarische Feuerwerk in sechs Gängen“ immerhin 285 Euro. Ein Champagneraperitif sowie das Rahmenprogramm sind in diesem Preis jedoch enthalten.

Einzigartig und spannend wird es auch an den Spielautomaten, beim Roulette und beim Black Jack. DJ David Hoffmann sorgt außerdem im Club Bernstein für einen tollen Start ins neue Jahr. Für das Klassische Spiel sollten unbedingt die geänderten Öffnungszeiten am 31.12. beachtet werden. Sie gelten von 18 bis 3.30 Uhr. Darüber hinaus ist es sicherlich ratsam, sich kurz vor dem „New Year’s Eve“ 2022 noch einmal über die Einlassbedingungen zu erkundigen, die an diesem Tag für das Casino Baden-Baden gelten.

Knapp 200 Jahre Casino-Geschichte

Die Stadt Baden-Baden ist sehr eng mit der Geschichte des Casinos verbunden, denn die Spielbank leistete einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Aufstieg der Stadt als international bekannter Kurort. Schon im späten Mittelalter und in der Renaissance eilte Baden der Ruf als vorzügliches Heilbad voraus. Daher wählten die damaligen Markgrafen das Neue Schloss als ihre Residenz. Es lag direkt an den Thermalquellen, etwas oberhalb der Stadt. Zu einem mondänen Erholungszentrum stieg die Stadt jedoch erst im frühen 19. Jh. auf, nachdem im Jahr 1807 Francois Chévilly, der damalige Pächter des Promenade-Hauses, die erste Glücksspiellizenz erhielt. Zunächst galt diese Lizenz nur für die beiden damals sehr populären Glücksspiele Salmen und Sonne. Im Laufe der Zeit änderte sich das Angebot jedoch und rund 50 Jahre später bezog dann das mondäne Casino Baden-Baden das neue, im klassizistischen Stil erbaute Kurhaus, in dem es noch heute beherbergt ist. Neben dem Klassischen Spiel, wie Roulette, Black Jack und Poker gehören auch zahlreiche Automatenspiele mit attraktiven Jackpots zum heutigen Angebot.