Weidevogel Pascal Baron

Okay, ganz neu ist er nicht am Gutenbergplatz, aber an einem neuen Standort und nicht mehr direkt am Brunnen, dort gibt’s jetzt Trockenobst.

Viele kennen ihn auch aus der Nordweststadt: Die Rede ist vom äußerst freundlichen Pfälzer Pascal Baron aus Rohrbach, einem klassischen Direktvermarkter, der alle seine Produkte selbst produziert, egal ob Obst und Gemüse, Salate oder Microgreens, sprich wunderbare Kresse in verschiedensten Sorten sowie Rettich oder Sonnenblume. Eine Schale kostet 2,50 Euro, eine richtig große fünf Euro – angesichts der Kressepreise und der Menge und Qualität ein fairer Preis! Seine Firma heißt eigentlich Weidevogel, sprich er verkauft auch Huhn und leckere Eier seiner Tiere aus Weidehaltung. Die teils exorbitanten Größenunterschiede sind einfach erklärt: Die älteren Hühner legen die Rieseneier. Aus organisatorischen Gründen kann man diese (wie alles) leider nicht vorbestellen. -rw