Weihnachtsmärkte im Bad Bergzaberner Land 2018

Jeweils an drei Tagen an zwei Wochenenden bildet der „Karolinen-Weihnachtsmarkt“ im illuminierten Schlossinnenhof in Bad Bergzabern (7.-9.12., 14.-16.12.), das Zentrum des Weihnachtsmarktgeschehens im äußersten Süden der Pfalz.

Vor der festlich beleuchteten Kulisse des Schlosses, im Innenhof sowie der Schlossgasse bieten über 70 Aussteller eine große Vielfalt überwiegend selbst gefertigter Produkte aus Holz, Edelsteinen, Leder, Glas, Filz oder Ton, aber auch Gewürze, Tee, Süßes und natürlich auch Wein aus den vielen kleinen historischen Weindörfern. Um die Ecke findet auch einer der romantischsten Weihnachtsmärkte der Region statt, der Dörrenbacher „Dornröschen-Weihnachtsmarkt“: Vom 14. bis 16.12. stellen im historischen Rathaus und vor dem Brunnen auf dem Rathausplatz, im Schutz der alten Wehrkirche und schöner Fachwerkhäuser Künstler und Kunsthandwerker aus. -rw