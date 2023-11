Weihnachtsmärkte im Bad Bergzaberner Land 2023

Ende November eröffnen im Bad Bergzaberner Land die ersten Weihnachtsmärkte.

In Klingenmünster riecht es auch dieses Jahr schon vor dem ersten Advent nach Glühwein und Lebkuchen – am „Vorweihnachtlichen Erlebnistag“ (Sa, 25.11.) mit rund 70 AusstellerInnen, die ins stimmungsvoll dekorierte Ortszentrum locken. Dazu gibt’s Ausstellungen und Aktivitäten für Groß und Klein. In Oberotterbach bietet der „Salomea Christkindlmarkt“ (Sa+So, 2.+3.12.) ebenso u.a. vielseitiges Kunsthandwerk.

Das Zentrum des Weihnachtsmarktgeschehens im äußersten Süden der Pfalz bildet jedoch zum zweiten und dritten Adventswochenende der Bad Bergzaberner „Karolinen-Weihnachtsmarkt“ (Fr-So, 8.-10.12.+15.-17.12.): Vor der festlich beleuchteten Schlosskulisse, im Innenhof sowie der Schlossgasse verkaufen zahlreiche Aussteller ihre überwiegend selbstgefertigten Produkte aus Holz, Edelsteinen, Leder, Glas, Filz oder Ton, aber auch Gewürze, Tee, Süßes und natürlich Glühwein einheimischer Winzer.

Vom 15. bis 17.12. erstrahlt dann auch die Burg Landeck in weihnachtlichem Glanz. Im Burghof der alten Stauferburg herrscht ein buntes Markttreiben: Mittelalterliche Waffen können bestaunt werden, gewandete Händler bieten ihre Waren feil und man kann Handwerkern wie Schmied oder Steinbildhauer beim Arbeiten über die Schulter schauen. Zum Verkauf stehen u.a. Keramik, Holzspielzeug, Schmuck und Lederwaren sowie hausgemachte Leckereien wie Honig, Marmelade und Senf. -pat