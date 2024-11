Weihnachtsmärkte im Bad Bergzaberner Land 2024

Für viele Badener ist die idyllische „Pfälzer Toskana“ zwischen Landau und Bad Bergzabern nicht nur ein sehr beliebtes Ausflugsziel, sondern auch gleich zur zweiten Heimat vieler Kunst- und Kulturschaffender geworden.

Auch im Advent putzen sich die alten, oft pittoresken Ortschaften winterlich so richtig heraus. In Bad Bergzabern bildet der „Karolinen-Weihnachtsmarkt“ (Fr-So, 6.-8.+13.-15.12.) im illuminierten Schlossinnenhof jeweils an drei Tagen zum zweiten und dritten Adventwochenende das Zentrum des Weihnachtsmarktgeschehens im äußersten Süden der Pfalz, dem Bad Bergzaberner Land. Vor der festlich beleuchteten Kulisse des Schlosses, im Innenhof sowie der Schlossgasse bieten zahlreiche Aussteller eine große Vielfalt überwiegend selbstgefertigter Produkte aus Holz, Edelsteinen, Leder, Glas, Filz oder Ton, aber auch Gewürze, Tee, Süßes und natürlich leckeren Glühwein der einheimischen Winzer.

Der vorweihnachtliche Erlebnistag in Klingenmünster (Sa, 23.11.) lockt alljährlich viele Besucher in das stimmungsvoll dekorierte Ortszentrum. Rund 70 Aussteller bieten Kulinarisches und Kunsthandwerk. In Schweigen-Rechtenbach lädt der „Engelsmarkt“ (29.11.-8.12., Mo-Do ab 17 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr) ans Deutsche Weintor; auf dem Markt im Weintorhof und auf der Terrasse mit Kunsthandwerk singen Chöre und ein historischer Leierkasten spielt weihnachtliche Lieder. Am Sa+So, 30.11.+1.12. öffnet der „Salomea Christkindlmarkt“ in Oberotterbach seine Tore. Am So, 8.12. findet auch wieder der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt in Dierbach statt. Start ist um 16.30 Uhr am Dorfmittelpunkt an der Linde. Vom 13.-15.12. findet auch im schönen Dörrenbach wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Die passende Kulisse dafür liefert zukünftig das Freilichttheater am Ortseingang. Geboten sind kulinarische Genüsse, Glühwein der örtlichen Winzer sowie Kinderpunsch und vielseitiges Kunsthandwerk.

Ebenfalls vom 13. bis 15.12. erstrahlt auch die Burg Landeck in weihnachtlichem Glanz. Im Burghof der alten Stauferburg herrscht ein buntes Markttreiben: Mittelalterliche Waffen können bestaunt werden, gewandete Händler bieten ihre Waren feil und man kann Handwerkern wie dem Schmied oder Steinbildhauer beim Arbeiten über die Schulter schauen. Zum Verkauf stehen u.a. Keramik, Holzspielzeug, Schmuck und Lederwaren, dazu hausgemachte Leckereien wie Honig, Marmelade und Senf. Der Weg zur Burg ist an diesem Wochenende für Fahrzeuge gesperrt, Parkplätze gibt es am Pfalzklinikum und an der Klingbachhalle. Der Fußweg vom Parkplatz bis zur Burg dauert etwa zehn Minuten. -rw