Weihnachtsmärkte in Pforzheim 2019

Die Goldstadt schlägt den Dreiklang an.

Neben dem Weihnachtsmarkt (25.11.-22.12.) in der Innenstadt laden auch der Mittelaltermarkt (25.11.-29.12.) und die Eisbahn (14.11.-12.1.) zu winterlichen Freuden ein. Highlight des 48. „Goldenen Pforzheimer Weihnachtsmarkts“ ist wieder die 20 Meter hohe begehbare Engelspyramide, eine der höchsten in Deutschland. An den dekorierten Ständen lässt sich in hochwertigem Kunsthandwerk nach Geschenkideen stöbern. Die zum Sammlerstück gewordene Pforzheimer Weihnachtsmarkttasse gibt’s 2019 in neuer Auflage.

Beim Mittelaltermarkt im Blumenhof sorgen Spielleute, Handwerker und Feuerschlucker für Spektakel und eine Reise in eine andere Zeit. Die Eisbahn „City On Ice“ sorgt für Fahrspaß unter freiem Himmel und beim Eisstockschießen abends für Unterhaltung. Nebenan lockt der beheizte „Goldis Stadl“ mit alpenländischen Spezialitäten. -fd