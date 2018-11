Weihnachtsmarkt Gernsbach 2018

Der Weihnachtsmarkt im romantischen Murgstädtchen wird am Fr, 7.12. um 18 Uhr musikalisch mit dem Chor Salt o vocale aus Gernsbach eröffnet.

Es folgen internationale Weihnachtshits mit dem Duo Top Too aus Freudenstadt rund um den historischen Gernsbacher Marktplatz. Für die Kleinen befindet sich im Bereich des Kornhausplatzes eine lebende Krippe, zudem spielt das Münchner Theater für Kinder am Sa, 8.12. um 15 Uhr in der Stadthalle das Stück „Petterson feiert Weihnachten“.

Eine große Attraktion sind die Turmbläser, die ab 18 Uhr vom festlich beleuchteten Balkon hoch über dem Marktplatz zu hören sind, ab 19 Uhr spielt das Duo Two Of Us, Carmen Großmann und Thomas Merkel. Die Stadtkapelle sowie ihre Jugend sind ebenso für Musik zuständig wie die Gernsbacher Alphornbläser (Sa+So, je 17 Uhr), am Sonntag kommt ab 15 Uhr zudem der Gernsbacher Schutzpatron St. Nikolaus auf den Marktplatz. -rw