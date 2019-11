Weihnachtsmarkt Gernsbach 2019

Der Weihnachtsmarkt in der idyllischen Murg-Gemeinde wird mit viel Musik begleitet.

Zur Eröffnung singen der lokale Chor Uccelli Canori und das Duo Top Too aus Freudenstadt (Fr, 13.12, 18 Uhr). Samstags spielen um 19 Uhr die Simple Sounds aus Gernsbach auf der Weihnachtsmarktbühne, am Sonntag sorgen die Stadtkapelle Gernsbach und ihr Jugendorchester für adventliche Stimmung (ab 13.30 Uhr). Am Sonntag tritt der Gernsbacher Schutzpatron St. Nikolaus auf dem Marktplatz auf und verteilt Obst, Gebäck und Süßes an die Kinder (15 Uhr).

Für die gibt es am Samstag um 15 Uhr zudem die Theatervorführung „Oh, wie schön ist Panama“ (Stadthalle). Die kirchliche Bücherei richtet Samstag und Sonntag einen Bücherflohmarkt aus und selbstverständlich findet sich an den dekorierten Ständen des Weihnachtsmarktes alles, was man sich zum Fest wünscht. -fd