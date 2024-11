Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk Karlsruhe 2024

Innovativ, hochwertig und inspirierend.

So präsentiert sich die „Weihnachtsmesse“ im Regierungspräsidium am Rondellplatz und bietet dort nicht nur einen Treffpunkt für Liebhaber feiner Handwerkskunst, sondern auch Kunsthandwerk auf höchstem Niveau. Fast 40 Aussteller präsentieren auf zwei Etagen eine beeindruckende Bandbreite an Arbeiten aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Holz, Leder, Glas, Papier und Textil, wobei sich die präsentierten Werke durch hohe Qualität, frische Designs und nachhaltige Fertigung auszeichnen. Die Künstler, die mehrheitlich Mitglieder im Bund der Kunsthandwerker Ba-Wü oder des Bundesverbands Kunsthandwerk sind, stehen persönlich für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Doch auch über die Landesgrenzen hinweg ist die Messe mittlerweile bekannt: In diesem Jahr sind auch Gäste aus Polen, Frankreich und Finnland mit ihren Arbeiten vertreten. Rund ein Drittel der Kunstschaffenden ist zum ersten Mal dabei, was spannende Neuentdeckungen garantiert – ob extravagante Hutkreationen, elegante Taschen, kunstvolles Geschirr oder experimenteller Schmuck.

Die Gestaltungsmöglichkeiten und die Auswahl erscheinen endlos. Auch junge Talente beweisen, dass Handwerk nach wie vor gefragt ist. So setzt die Marke Holzkind bspw. auf nachhaltige Rohstoffe aus der Region. Und auch im Textilbereich bestechen die Teppiche aus recyceltem Garn von Suse Seiz durch ihre Farbintensität und Vielschichtigkeit.

Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Ein neues Team sorgt im Cafébereich für frischen Kaffee, hausgemachten Kuchen und herzhafte Snacks. Wer sich für Kunsthandwerk begeistert, einfach mal stöbern möchte oder noch auf der Suche nach hochwertigen und außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenken ist, wird sicherlich fündig! Die „Weihnachtsmesse“ ist immer wieder eine tolle Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität des Kunsthandwerks zu erleben und zu entdecken. -sab