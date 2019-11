Weihnachtsmesse Karlsruhe 2019

Unter dem neuen Titelmotto „Kunst Handwerk Design“ richtet der Bund der Kunsthandwerker (BdK) Ba-Wü seine jährliche „Weihnachtsmesse“ aus.

30 professionelle KunsthandwerkerInnen präsentieren ihre individuell entworfenen und sorgfältig in Eigenregie hergestellten Qualitätsprodukte. Ob edler Schmuck, hochwertige Textilien, besondere Keramik oder vielfältige Objekte aus Holz, Leder und Papier – jeder Gegenstand ist von Hand gefertigt und somit ein Unikat. Neben bekannten Gesichtern, die schon mehrmals auf der Messe vertreten waren, begrüßt der BdK auch einige Neuzugänge.

Die Südkoreanerin Mi Sook Hwang hat in Nürtingen studiert und stellt zylindrische Keramikgefäße mit Vorliebe für strenge Muster her. Dagmar Hawener aus Tiefenbronn fertigt Decken aus Naturmaterialien, die farbige Akzente in unterschiedlichen Räumen setzen. Auch die aus edlen Hölzern produzierten Möbelstücke von Thomas Neber (Untermünkheim-Enslingen) fügen sich durch ihre schlichte, reduzierte Gestaltung in vielerlei Räumen ein. Goldschmiedin Tanja Zessel (Ettringen) verbindet Gold, Silber und Edelstahl mit Perlen und Edelsteinen, um mal klassisch-schlichte, mal unkonventionelle Schmuckobjekte zu erschaffen. Nach ähnlichen ästhetischen Prinzipien arbeitet auch die Pforzheimer Schmuckdesignerin Stephanie Prießnitz, bei der Perlen eine zentrale Rolle spielen. Aus Perlen, Edelsteinen und Edelmetallen kreiert der Düsseldorfer Michael Berger verspielte kinetische Schmuckstücke.

Während der Ausstellung sind die Gestalter persönlich für Gespräche über ihre Arbeit zu haben. Parallel zur Messe läuft eine Ausstellung mit Werken von Studierenden der Karlsruher Kunstakademie, die neue Sichtweisen auf die Designobjekte fördert. Zur Eröffnung kommen Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, die BdK-Vorsitzende Heide Nonnenmacher und Joachim Fischer vom RP ins Gespräch. Die Musikperformance auf dem Marimbaphon gestaltet Raphael Stöckner. -fd

AusstellerInnen

Keramik: Jutta Becker, Kerstin Hendik, Christine Hitzblech, Mi Sook Hwang, Joachim Lambrecht, Dagmar Langer; Schmuck: Michael Berger, Hanne Beyermann-Grubert, Annegret Duck, Susanne Goldbach, Traudel Hennig, Susanne Högner, Sabine Kranz, Annette Lechler, Stefanie Prießnitz, Dorit Schubert, Tanja Zessel; Textil: Sabine Combé, Constanze Fehsenfeld, Dagmar Hawener, Gudrun Schneider, Angela Viain, Christina Schneider, Helga Weilacher-Stieler; Papier: John Gerard, Andrea Wennekers; Holz: Thomas Neber, Ulrike Scriba, Mariam Tilmann; Leder: Michael Mayer