Weihnachtsstadt Karlsruhe 2020

Statt des zentralen Christkindlesmarkts erwarten die BesucherInnen in Karlsruhe 2020 weihnachtliche Akzente, die sich über die gesamte Innenstadt erstrecken.

Das festliche Lichtermeer erstreckt sich in diesem Advent über die gesamte Innenstadt: In der Kaiserstraße strahlt die extra für Karlsruhe gestaltete Weihnachtsbeleuchtung mit den charakteristischen Fächermotiven, auf dem Schlossplatz sorgen funkelnde Kristalle in den Bäumen und eine stimmungsvolle Beleuchtung des Karl-Friedrich-Denkmals für eine festliche Atmosphäre vor dem Schloss. Auf dem Marktplatz kreieren festliche Illuminationen von Rathausturm und Stadtkirche, Säulen und Fassaden, der Pyramide und der traditionelle Weihnachtsbaum nach Einbruch der Dunkelheit eine magische und besinnliche Stimmung auf Karlsruhes zentralem Platz. Auch die echt badischen Lichtfiguren Dambedei, Greif und die Lichtpyramide funkeln wieder zusammen mit dem großen Sternentor um die Wette, und in der Kaiserstraße lädt ein strahlendes Weihnachtsgeschenk im Großformat erstmals zum Durchschreiten und Fotografieren ein.

Auch ohne Christkindlesmarkt wird der Friedrichsplatz zum romantischen Weihnachtswäldchen: Beleuchtete Tannen und ein acht Meter hoher Kristallbaum auf dem Brunnen schaffen eine zauberhafte Atmosphäre zwischen Naturkundemuseum und Handwerkskammer. Weitere Brunnen im Stadtgebiet stimmen in den weihnachtlichen Lichterglanz ein: Der Stephanienbrunnen auf dem Stephanplatz und der Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz erstrahlen in der Adventszeit in festlichem Licht. Auf dem Lidellplatz zieht ein funkelnder künstlicher Baum alle Blicke auf sich, und auch die echten Bäume im Passagehof sind in weihnachtliches Licht getaucht und verbreiten festliche Stimmung. Das dezentrale Corona-Plätze-Konzept ermöglicht das Aufstellen einiger Weihnachtshütten durch die Christkindlesmarkt-Beschicker.

Kunsthandwerkermarkt im ECE & Digitaler Christkindlesmarkt

Einen Ausweichort haben die Kunsthandwerker des Christkindlesmarkts im Einkaufscenter Ettlinger Tor gefunden: Bis zum 23.12. präsentiert das Marktamt hier in Kooperation mit dem ECE-Center einen kleinen weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt mit handgefertigten Einzelstücken. Neben dem dezentralen Plätzekonzept für Schausteller und Festwirte hat das Marktamt auch Lösungen für die Händler gesucht und mit der KTG Karlsruher Tourismus GmbH Karlsruhes ersten „Digitalen Weihnachtsmarkt“ eröffnet: www.karlsruhe-erleben.de/digitaler-christkindlesmarkt.

Einzelhandel: „Keine Lust auf Nervenkitzel?“-Kampagne

Mit der Servicegarantie, auch bis zum Morgen des Heiligabends noch ein passendes Geschenk zu finden, lädt der Karlsruher Einzelhandel unterm Motto „Keine Lust auf Nervenkitzel?“ zum Weihnachtsshopping in die City. Die gleichnamige Kampagne umfasst neben umfangreichen Marketingmaßnahmen und einem ergänzenden Beleuchtungskonzept weitere Mittel zur Schaffung zusätzlicher Anreize für den Weihnachtseinkauf in der Karlsruher Innenstadt. Zur bequemen Lieferung bis nach Hause reaktiviert das Citymarketing der KME in Kooperation mit der City Initiative Karlsruhe und der Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe den kostenfreien Lieferdienst im Stadtgebiet mit dem Radkurier, der bereits während des ersten Shutdowns im Frühjahr sehr gute Resonanz erfahren hat.

Wer seine Weihnachtseinkäufe in der Karlsruher Innenstadt tätigt, erhält zudem von den teilnehmenden Einzelhändlern ein kleines Dankeschön mit auf den Weg: Weihnachtliche Grußkarten und Geschenkpapier mit Karlsruher Motiven weisen die gekauften Präsente als echte Karlsruher aus, und für das Weihnachtsfest der nächsten Generation gibt es hübsch gestaltete Geschenke-Boxen mit Tannensamen zum Selberpflanzen.

Leuchtende Einkaufsnacht

Zur „Leuchtenden Einkaufsnacht“ am „Black Friday“ (Fr, 27.11., bis 22 Uhr) erwartet die Spätshopper eine süße Überraschung. Die teilnehmenden Einzelhändler verschenken leckeren Lebkuchen an ihre Kunden und versüßen das vorweihnachtliche Einkaufserlebnis. Gesunde Gaben gibt es dagegen den ganzen Advent über: In Zusammenarbeit mit dem Teehaus Wilkendorf verteilt der Einzelhandel Kräutertee-Mischungen der Sorte „Immunstark“ für gesunde und wärmende Genussmomente in der kalten Jahreszeit solange der Vorrat reicht.



Zur entspannten Anreise in die Weihnachtsstadt stellt Karlsruhe kostenlose Park&Ride-Plätze zur Verfügung. An den Adventssamstagen wird von vier ausgewählten Park&Ride-Plätzen zusätzlich die Fahrt mit der Bahn ins Zentrum kostenlos angeboten: P&R Messplatz, P&R Europahalle, P&R Bahnhof Mühlburg, P&R Fächerbad/Am Sportplatz. Fahrtberechtigungen werden zwischen 10 und 18 Uhr vor Ort von Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe Karlsruhe ausgegeben. Unterstützt durch entsprechende Hinweisschilder werden die Besucher zu den jeweiligen Umsteigemöglichkeiten geleitet. -ps/pat