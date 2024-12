Weihnachtsstadt Karlsruhe: Advent im Carré 2024

„Eine Fußgängerzone mit Platz zum ungestörten Verweilen und ein Marktplatz als echtes Herz der Stadt – was viele Jahre wie eine Utopie erschien, wird Realität.“

So frohlockt es verheißungsvoll auf www.karlsruhe.de/kaiserstrasse über die planmäßig bis Ende 2025 andauernde etappenweise Neugestaltung des zentralen Abschnitts. Momentan ist das westlich vom Marktplatz gelegene Baufeld 4b in der Mache. Um ihrer Kundschaft zu signalisieren, dass hier trotz Einschränkung durch die Baustelle echte Weihnachtsstimmung aufkommt, haben einige der nördlich vom Technischen Rathaus zwischen Lammstraße und Marktplatz ansässigen in der Interessengemeinschaft Marktplatz Carré vereinten regionalen Einzelhändler und Gastronomen die X-Mas-Shoppingaktion „Advent im Carré“ gestartet.

Ab 40 Euro bekommen Einkäufer von Bassmann Optik, HellersTea, Karlsruhe Tourismus, Löwen-Apotheke, der Kosmetikboutique L’Occitane, den Laufexperten Rennwerk, Vom Fass und Unikat, dem Streatwear-Store der Preißler-Brüder Andreas und Michael, seit 26.11. einen Gutschein für einen Glühwein oder ein anderes Heißgetränk, der bei Wilma Wunder, HellersTea-Bar und Vom Fass eingelöst werden kann. Mehr zum „Advent im Carré“ findet sich auf Instagram und Facebook. -pat