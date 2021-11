Weihnachtsstadt Karlsruhe & Stadtwerke Eiszeit 2021

Nach dem dezentralen Konzept im vergangenen Winter kehrt der „Christkindlesmarkt“ als festliche Einheit zurück auf den Marktplatz.

Ein illuminiertes Riesenrad inmitten der „Lichtweihnacht“ lädt ein zu Runden in luftiger Höhe mit einem fantastischen Blick über die strahlende, von Beteiligten aus Kultur, Wirtschaft, Freizeit und Kirchen gestaltete „Weihnachtsstadt“ (Mo, 22.11.-23.12.).

Auf dem Friedrichsplatz verbreiten die schmucken Giebelhäuschen der urig-gemütlichen „Waldweihnacht“ besinnliche Stimmung und vor dem Schloss beschert die „Stadtwerke Eiszeit“ (Do, 25.11.-30.1.) mit der größten Open-Air-Eislaufbahn Süddeutschlands auch über den Jahreswechsel hinaus verschiedenerlei Wintersportvergnügen. In Durlach dreht der „Mittelalterliche Weihnachtsmarkt“ (Do, 25.11.-22.12.) die Zeit zurück. Und beim „Weihnachtlichen Stadionsingen“ am vierten Advent (So, 19.12.) erklingen wieder Weihnachtslieder aus Hunderten Kehlen. -pat