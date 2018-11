Weihnachtszeit im Land der 1.000 Hügel 2018

Einen schönen Überblick der zahlreichen Advents- und Weihnachtsmärkte im Kraichgau-Stromberg liefert die alljährlich vom Tourismusverband neu aufgelegte Broschüre „Weihnachtszeit im Land der 1.000 Hügel“.

Darin finden sich detailliert-kompakte Infos zu den Märkten in Bruchsal (26.11.-23.12.), Mühlacker (28.11.-2.12.), Bietigheim (29.11.-23.12.), Brackenheim (30.11.), Bretten (30.11.-16.12.), Weingarten und Eppingen (1.12.), Sternenfels, Walzbachtal, Münzesheim und Flehingen (1.+2.12.), Freudental (2.12.), Sulzfeld (1./2./5.12.), Besigheim, Oberderdingen und Maulbronn (8.+9.12.), Sachsenheim (9.12.), Knittlingen (14.-16.12.), Zaisenhausen (15.12.) und Lienzingen (15.+16.12.). Weitere Empfehlungen gehen an die „Tierweihnacht“ im Wildparadies Tripsdrill (9./16./23.12.) sowie an den „Wei(h)nachtsmarkt auf dem Sonnenhof“ (15.12.) in Vaihingen/Enz.

Die in der Region ausliegende Broschüre kann auch unter Tel. 07252/963 30 angefordert oder auf www.kraichgau-stromberg.com heruntergeladen werden. -pat