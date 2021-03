Wein @ Dom 2021

Aus „Wein am Dom“ wird dieses Jahr „Wein @ Dom“.

Denn ein weiteres Jahr ohne den „Pfälzer Weinfrühling“ wird es nicht geben. Das haben die Veranstalter Pfalzwein und die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz schon sehr frühzeitig nach der pandemie-bedingten Absage im vergangenen Jahr beschlossen. Jetzt heißt es, neue Wege zu gehen: Aus der stationären Weinmesse in der Domstadt wird in diesem Jahr ein Wein-Online-Event mit herausragenden Tropfen sowie Persönlichkeiten aus der Weinwelt live aus dem Historischen Ratssaal in Speyer.

In den Abendstunden des 9., 10. und 11.4. heißt es Bühne frei für Moderatoren, die zu zwölf verschiedenen Themen beste Weine aus der ganzen Pfalz präsentieren. Und damit kein Weinfan zu Hause auf dem Trockenen sitzt, gibt es passend zu den zwölf Themen ein Weinpaket zum Livemitprobieren; bestellbar ab Mo, 15.3. auf www.wein-am-dom.de. Vertreten sind Mitgliedsbetriebe folgender Pfälzer Weinbau-Vereinigungen: Bioland, Ecovin, Forum Pfalz, Junge Pfalz, Landwirtschaftskammer mit Staatsehrenpreisträgern und anderen prämierten Betrieben, Verband Deutscher Prädikatsweingüter VDP, Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften, V-Frauen und Wein und Winechanges.

Zu den Moderatoren der Onlinepremiere von „Wein am Dom“ zählen neben den Pfälzischen Weinhoheiten weitere Weinexperten aus der Pfalz, aber auch aus ganz Deutschland: So werden z.B. Peer F. Holm, u.a. Präsident der Sommelier Union, sowie Sebastian Bordthäuser, Sommelier und Wein-Journalist, aus Köln zugeschaltet sein. Mit Antonios Askitis aus Düsseldorf soll ein weiterer Sommelier vor allem das junge Publikum mit seinen klar verständlichen und frischen Wein-Expertisen ansprechen, ebenso die aus Hamburg moderierende Stephanie Döring, Inhaberin der hippen Weinläden in St. Pauli und Köln.

Außerdem dabei: die beiden „Vinum Weinguide Deutschland“-Chefredakteure Harald Scholl (München) und Matthias F. Mangold, der dazu eine Kochschule in der Pfalz betreibt. Neben der Pfälzischen Weinkönigin und den Weinprinzessinnen klinken sich auch die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, der Pfälzer Podcaster Florian Werner sowie der RPR1-Moderator Kunze ein. Und damit es zwischen den Verkostungen nicht langweilig wird, kommentiert der der Pfälzer Comedian Tim Poschmann vom Boulevard Theater Deidesheim in kurzweiligen Videos die schönsten Flecken der Pfalz. -pat