Westwind 2025

Erstmals weht der „Westwind“ bereits am Samstag über den Gutenbergplatz!

Das Kulturfest des gleichnamigen Vereins legt los mit dem Karlsruher (Cover-)Quintett The Beat Boyz (19 Uhr, Alternative Rock/Pop/Funk); das breite Repertoire von Movements (20.30 Uhr) reicht von der Motown- und Rock’n’Roll-Ära über Disco- und Funk-Grooves bis hin zu aktuellen Pop- und Rocktiteln. Am Sonntag erwartet die Besucher zwischen dem Karlsruher Kneipenchor (12 Uhr) und Soundaffair (19.30 Uhr, Funk/Soul/Blues/Rock/Pop) ein gewohnt vielfältiges Programm aus Musik, Tanz und Poetry: Nach dem Balkan mit Swing, Gypsy- und französischer Musik verbindenden Trio Joya (12.30 Uhr) präsentiert der preisgekrönte Singer/Songwriter und Autor Joe Bennick (13.45 Uhr) seine Folk-Pop/Akustik-Indie-Songs.

Basement 15 (15.30 Uhr) interpretieren auch Nummern aus Latin, Pop und Rock in jazzig arrangierten Versionen; Master Hope (17.15 Uhr) alias Gitarrist Hope Awosusi zählt zu den prägenden Figuren der regionalen Jazz- und Funkszene. DJ Phonosoul (18.15 Uhr) hat einen Koffer voller 7-Inches an 60s und 70s Powersoul sowie 50s R’n’B dabei und Laura Gommel gestaltet mit Rob Reinert die „Poetry Slam Show“ (16.30 Uhr). Außerdem treten auf: Tischzauberer Simon Enderle (14.30 Uhr) und Unstoppables (15 Uhr), die inklusive Tanzgruppe der Tanzschule Xtra Dance. Die Weststadt-Gastronomen bieten Spezialitäten an und für die kleinen Besucher gibt’s ein kreatives Mitmachangebot. -pat