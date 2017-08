Wie lokale Unternehmen ihre Marke in der Region stärken

In digitalen Zeiten bekommen lokale Firmen immer mehr Konkurrenz.

Kunden finden leichter Konkurrenzanbieter im Netz oder kaufen sogar direkt online. Da gilt es, nicht nur durch einwandfreie Qualität, sondern ebenso durch effektive Werbung in der Region aufzufallen. Im Folgenden gibt es Anregungen, wie man mit seiner Marke die regionale Kundschaft erreicht und wie der Schritt in soziale Medien gelingen kann.

Events: Wie eine Marke mit positiven Erlebnissen assoziiert wird

Unser Veranstaltungskalender ist stets gut gefüllt – warum also nicht die Ausgehfreude der Menschen nutzen und als Sponsor in den Bereichen Sport, Kunst oder Kultur tätig werden? So assoziieren Verbraucher die Marke stets mit positiven Ereignissen. Zudem zeigt man Engagement in der Region – das schafft Vertrauen in die Marke! Stehen nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung, lohnen sich auch selbst organisierte Events im eigenen Geschäft: Tage der offenen Tür und Rabattaktionstage sorgen für die gewünschte Aufmerksamkeit.

Give-aways, die im Gedächtnis bleiben

Give-aways bilden eine gute Möglichkeit, um mit kleinen Geschenken die Beziehung zum Kunden aufrechtzuerhalten. Sie lassen sich auf den bereits erwähnten Events oder auf Messen verteilen, können aber ebenso im Ladengeschäft ausgelegt werden. Und solche Produkte kommen an: Einer Online-Befragung zufolge besaß jeder der 2.000 Befragten durchschnittlich 30 solcher Give-aways. 37 Prozent davon waren länger als zwei Jahre in Gebrauch.

Bildrechte: Flickr BlogHer '07 - Chicago - Sponsor Action Josh Hallett CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Allerdings sollte man bei der Auswahl auf Qualität und einen tatsächlichen Langzeitnutzen setzen. Ein Beispiel: Kalender sind sehr günstige Give-aways, die in der Regel ein ganzes Jahr lang Küchen, Werkstätten oder Büros zieren. Wer diese bei spezialisierten Anbietern wie Saxoprint drucken lässt, hat zahlreiche Möglichkeiten, sie individuell zu gestalten. Artikel ohne praktischen Nutzen verschwinden hingegen schnell in der Schublade oder gar im Müll. Auch die Qualität der Produkte muss stimmen: Daher sollte man beispielsweise eher in hochwertige Kugelschreiber investieren, die nicht nach dreimaligem Gebrauch bereits den Geist aufgeben.

Social Media

Soziale Netzwerke bieten großartige Möglichkeiten, um mit Kunden in der digitalen Welt Kontakt zu halten. Man kann über anstehende Events, Rabatte und einfach über die Unternehmenskultur berichten. So hält man Kunden up to date und gewinnt mit guten Posts vielleicht sogar neue Follower, aus denen mit etwas Glück dann neue Kunden werden. Mundpropaganda funktioniert dank Facebook und Co. auch deutlich besser als noch zu analogen Zeiten. Dennoch gibt es zahlreiche Stolpersteine: Wie auch bei Give-aways sollte auch der Social-Media-Auftritts durch Qualität überzeugen – man muss daher durchaus Zeit und Mühe in seine Postings investieren. Zudem sollte man Kundenfragen in den sozialen Netzwerken zügig beantworten. Das ist zeitintensiv, zahlt sich aber langfristig aus und stärkt die Marke in der Region. Was man sonst noch alles falsch machen kann und worauf man als werbendes Unternehmen in sozialen Netzwerken aufpassen sollte, wird hier erklärt.