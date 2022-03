Wie Sie Homeoffice & eine Städtereise nach Karlsruhe verbinden

Für Homeoffice braucht es nicht viel.

Einen Schreibtisch, einen Laptop und vor allem gutes WLAN. Am 20.3. endet voraussichtlich die offizielle Pflicht der Unternehmen, ihren Angestellten das Arbeiten von zuhause anzubieten. Warum nicht die Gelegenheit nutzen und die letzten Homeoffice-Tage mit einem Kurztrip verbinden? Eine Auszeit in Karlsruhe bietet kulturelles Stadtleben und viele Musik- und Kulturangebote für die Pausen zwischendurch, ohne dass Sie Ihre Arbeit vernachlässigen müssen – natürlich vorausgesetzt, Ihr Chef ist damit einverstanden.

Viele Menschen sind nach der langen Phase des Arbeitens zuhause und der Mehrfachbelastungen erschöpft und freuen sich darauf, wieder in der Normalität des Berufslebens anzukommen. Wie wäre es, wenn Sie sich noch einen Ortswechsel gönnen, bevor Sie wieder an Ihren gewohnten Arbeitsplatz im Büro zurückkehren? Während Sie tagsüber wie gewohnt Ihrer Arbeit am Laptop nachgehen, können Sie die Arbeitspausen nutzen, um die fremde Gegend zu erkunden und in die Clubszene von Karlsruhe einzutauchen. Für einen Wechsel des Homeoffice-Standortes stehen Ferienhäuser mit gut ausgestatteten Räumen bereit, in denen Sie schnell eine Ecke für Ihre Tätigkeit am Laptop einrichten können. Sogar Ihren Vierbeiner können Sie bei einem Ferienhausurlaub mit Hund mitnehmen.

Wie flexibel ist mobiles Arbeiten?

Ob Sie die Freiheit der mobilen Arbeit von einem anderen Standort als dem eigenen Zuhause wahrnehmen können, ist im Arbeitsvertrag geregelt. Ist „mobiles Arbeiten“ vereinbart, bedeutet dies in der Regel, dass die Arbeit an wechselnden Orten erbracht werden darf. Handelt es sich dagegen um Telearbeit, ist der Arbeitnehmer in der Wahl des Arbeitsorts nicht frei, sondern es ist vorgesehen, dass aus Gründen des Arbeitsschutzes die Tätigkeit zu Hause erbracht wird. In jedem Fall ist es besser, mit dem Arbeitgeber hierzu eine klare Vereinbarung zu treffen. Ortsunabhängiges Arbeiten hat einige Vorteile.

In einem Ferienhaus können Sie konzentrierter arbeiten

Viele Arbeitnehmer haben beim Arbeiten zuhause festgestellt, dass es schwer ist, ablenkungsfrei der Arbeit nachzugehen. Kleine Pausen, die eigentlich dafür genutzt werden sollten, um frische Luft zu schnappen oder Bewegungszeit einzulegen, wurden mit Wäschewaschen, Aufräumen oder Fensterputzen verbracht. Für die Gesundheit ist es jedoch wichtig, die Pausen auch als Pausen zu nutzen und sich zwischendurch zu entspannen. Der Vorteil bei einem Ferienhaus: Es gibt nichts, was hier erledigt werden muss und Sie können sich vollständig auf das mobile Arbeiten und das Entspannen zwischendurch konzentrieren.

Arbeitspausen können aktiv genutzt werden

Spätestens alle 60 Minuten benötigen die Augen eine Pause von der Bildschirmarbeit. Diese Entspannungszeit gönnen Sie Ihren Augen in Karlsruhe am besten bei Konzerten in der Nähe Ihres Ferienhauses oder bei einem zwanglosen Bummel durch die Clubszene. Eine Auszeit an einem fremden Ort fühlt sich immer etwas wie Urlaub an. Wenn Sie ein Naturmensch sind, können Sie ein Ferienhaus in der grünen Naturumgebung in Karlsruhe nutzen. Viele Grünflächen bieten sich für Kurzwanderungen und zum Joggen an. Als Stadtmensch genießen Sie nach Feierabend das pulsierende Kulturleben in Karlsruhe, bspw. auf dem Schlachthof-Gelände. Ob Altstadt mit vielen Lokalen für ein Feierabendbier oder Shopping in einer der zahlreichen Shoppingmeilen – der hohe Freizeitwert in Karlsruhe sorgt für Urlaubsfeeling nach dem Homeoffice.