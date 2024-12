Winter im Bad Bergzaberner Land 2024

Wenn der Winter im äußersten Südwesten Deutschlands einkehrt, fühlt sich alles wie verzaubert an.

Städte, Berge und weite Landschaften wirken wie von weißem Puderzucker überzogen und laden zum Erkunden ein; Weihnachtsmärkte und zahlreiche Genuss- sowie Entspannungsmöglichkeiten runden das vorweihnachtliche Entschleunigungspaket ab. Ein wahres Winterwunderland – das finden Urlauber im Bad Bergzaberner Land auch jenseits von Weinlese oder zur „Mandelblüte“. Wenn der Duft von Tannengrün und Gewürzen in der Luft liegt, ist der nächste Weihnachtsmarkt nicht weit. Lauschige Dörfer verwandeln sich in stimmungsvolle Weihnachtswelten und begeistern mit feierlich geschmückten Straßen und wunderschön verzierten Dorfplätzen.

Der illuminierte Schlossinnenhof in Bad Bergzabern hinterlässt dank seines romantischen Ambientes strahlende Augen beim „Karolinen-Weihnachtsmarkt“ (Fr-So, 6.-8.12.+13.-15.12.). Highlights sind auch der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt in Dierbach (So, 8.12., 16.30 Uhr), der Weihnachtsmarkt in Dörrenbach und natürlich der mittelalterliche Markt auf Burg Landeck (jeweils Fr-So, 13.-15.12.).

Doch das Bad Bergzaberner Land hält auch für aktive Erholungsucher Möglichkeiten bereit: Sobald das Laub nach der Weinlese fällt, eröffnen sich traumhafte Ausblicke, die in die Natur ziehen; die Weinberge und der Pfälzerwald lassen sich prima erkunden. Aufwärmen kann man sich im Anschluss z.B. im warmen Thermalwasser der Südpfalz-Therme, bei einem Saunabesuch oder einer Entspannungsmassage. -rw