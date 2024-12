Winterlichter 2024

Vom jüngsten Tag des Jahres an erstrahlen im größten Mannheimer Park am Rande der Oststadt wieder allabendlich für einige Wochen Baumkronen und Stauden, die kunstvollen Statuen sowie die Wasseroberflächen von Brunnenlandschaft, Gebirgsbach und den Kutzerweiher-Uferregionen.

Mit Hunderten Scheinwerfern, zig Projektoren, zahlreichen Videobeamern und Tausenden LED-Lichtern schaffen die Lichtkünstler um Wolfgang Flammersfeld im Luisenpark eine märchenhaft-mystische Atmosphäre, wobei sie weitgehend energiesparende Lichter einsetzen. Das Besondere sind die selbstgefertigten Lichtobjekte und fantasievoll-schwebenden Lichtfiguren.

Die Lichtbilder 2025 heißen „Tunnel“, „Die Ente“, „Herzen“, „Bunte Schatten“ und „Planet Erde“. Während sich die Installationen vergangenes Jahr vorwiegend um die neue Parkmitte bewegt haben, bespielt die Lichterroute nun den kompletten Westteil des Luisenparks – vom Haupteingang in einem weiten länglichen Rundweg bis zur Lanzvilla, am Gartenschach retour Richtung Seebühne und erneut durch die neue Parkmitte zurück zum Ausgangspunkt. Alle, die auf halber Strecke hungrig werden oder frösteln, kehren in Ricks Winterdorf mit seinen urig-schönen Holzbuden ein oder machen einen Abstecher ins ebenfalls geöffnete Seerestaurant. -pat